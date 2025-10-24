Moria Casán con equipo confirmado para su regreso a la TV

"La One" tiene el nombre del programa y todo el equipo confirmado que la acompañarán en su desembarco en las mañanas de El Trece.
Moria Casán está ultimando detalles para su nuevo programa en las mañanas de El Trece, y se conocieron los panelistas que la acompañarán en la mesa.
Según confirmó la propia "One", este magazine de actualidad comenzará el próximo lunes 10 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, reemplazando al programa "Mujeres Argentinas", conducido por la periodista María Belén Ludueña, que pasará al horario vespertino con el nuevo ciclo llamado "Tarde o temprano".
La protagonista de la obra "Cuestión de género" -junto a Jorge Marrale- ya realizó fotos y los videos promocionales que serán usados en la difusión de su desembarco en el canal.
Si bien ya se habían filtrado algunos de los nombres que iban a estar en "La Mañana con Moria", la producción de Esteban Farfan confirmó cómo será el equipo de panelistas y la persona que estará a cargo de la cocina:
Con la confirmación de Salezzi, terminó con los rumores sobre la llegada de Jimena Monteverde, que se mencionó en su momento ya que "Escuela de Cocina" -el programa que conduce en El Nueve- no tiene confirmada su continuidad para el 2026.
