Moria Casán con equipo confirmado para su regreso a la TV

Según confirmó la propia "One", este magazine de actualidad comenzará el próximo lunes 10 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, reemplazando al programa "Mujeres Argentinas", conducido por la periodista María Belén Ludueña, que pasará al horario vespertino con el nuevo ciclo llamado "Tarde o temprano".

La protagonista de la obra "Cuestión de género" -junto a Jorge Marrale- ya realizó fotos y los videos promocionales que serán usados en la difusión de su desembarco en el canal.

MORIA 1

Si bien ya se habían filtrado algunos de los nombres que iban a estar en "La Mañana con Moria", la producción de Esteban Farfan confirmó cómo será el equipo de panelistas y la persona que estará a cargo de la cocina:

Cinthia Fernández

María Fernanda Callejón

Mercedes Ninci

Federico Seeber

Nazareno Di Serio

Ignacio González Prieto (en policiales)

(en policiales) Gustavo Mendez (en espectáculos)

(en espectáculos) Valentina Salezzi (en cocina)

image

Con la confirmación de Salezzi, terminó con los rumores sobre la llegada de Jimena Monteverde, que se mencionó en su momento ya que "Escuela de Cocina" -el programa que conduce en El Nueve- no tiene confirmada su continuidad para el 2026.