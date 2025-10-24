Allanaron la casa de la ex Gran Hermano Catalina Gorostidi

La actual influencer, de 33 años, promocionó y promovió -al menos- seis plataformas de juegos de azar ilegales, que operaban sin controles ni autorización oficial, captando posibles jugadores -básicamente público joven- y ofreciendo beneficios en dinero fácil.

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar -a cargo del fiscal Juan Rozas- solicitó el allanamiento del departamento de la pediatra Catalina Gorostidi, por lo que el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal y la Policía de la Ciudad llevaron a cabo el procedimiento, secuestrando dispositivos electrónicos y cuadernos que estarían relacionados con anotaciones relacionadas con apuestas, casinos y dinero.

image

La causa se inició luego de la denuncia realizada por Lotería de la Ciudad y la imputada fue notificada e indagada por la fiscalía en mayo de 2025, pero a pesar de esta situación, siguió promocionando sitios ilegales, por lo que el fiscal Juan Rozas solicitó el allanamiento de su domicilio, algo que fue otorgado por el Juez Ariza Clerici, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Primera Instancia Nº1, ubicado en la calle Tacuarí 138 de la Ciudad de Buenos Aires.

image

Según se instruye en la causa, la Gorostidise habría valido de su condición de “influencer” y del alcance masivo de sus redes sociales para captar apostadores y dirigirlos a distintos casinos virtuales ilegales.

Por otra parte, también habría incentivado a sus seguidores a registrarse y apostar en esas plataformas -incluso siendo menores de edad- configurándose para la Fiscalía un sistema organizado de captación de apostadores, conducta prohibida por la normativa penal vigente.