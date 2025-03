Cómo fue el reencuentro en vivo entre Viviana Canosa y Jorge Rial

En un diálogo cara a cara, la conductora reveló los padecimientos que sufrió cuando trabajaban juntos y su temor hacia el periodista.

Durante la entrevista, Canosa recordó su paso por Intrusos, donde comenzó su carrera televisiva bajo la conducción de Rial. Sin filtros, le confesó: "Te tuve miedo como a ningún hombre en mi vida. Fumaba un habano y decía: ‘No te tengo más miedo, Jorge Rial’. Pero me moría de miedo. Yo me decía, ‘echenme’, pero todos los días decías: ‘A vos, Colorada, hoy te echan’".

Canosa también sorprendió al admitir que sufrió ataques de pánico durante aquella etapa. "Ahora reconozco que tuve un ataque de pánico. Yo vivía con ataques de pánico", expresó con contundencia.

Embed

Ante la confesión de su excompañera, Rial no esquivó el tema y reconoció que su estilo de liderazgo no era el más amable: "Siempre preferí que me teman y no que me respeten. Porque el respeto se pierde rápido, el temor no".

Más allá de las diferencias, Canosa destacó que su experiencia en Intrusos le dejó aprendizajes: "Fuiste como un gran maestro para mí en muchos sentidos. Todavía la gente me sigue hablando de ese programa".

Sin embargo, también recordó momentos dolorosos: "Un día contaste que le había tirado ropa por un balcón a un marido mío, y no había sido así. Me dolía el alma. Me sentía mal. Porque, aparte, te había querido tanto".

El exconductor de Intrusos intentó bajar la tensión y reconoció que la rivalidad con Canosa tuvo un lado positivo: "Nos incentivamos para crecer. Creo que la competencia también sirvió para crecer. Vos fuiste una competencia fuerte en su momento".

Además, explicó por qué se mantuvo tanto tiempo en el mismo formato: "Me quedé por comodidad. Se ganaba plata, ya lo conocía, vengo, me siento, me voy, no me rompen las pelotas, punto. Hasta que un día empecé a hacer click, mandé el programa hacia otro lado y no me lo perdonaron", sostuvo.

El mano a mano entre Canosa y Rial en Viviana en vivo dejó al descubierto viejas heridas, pero también mostró una faceta reflexiva de ambos sobre sus años en la televisión.

image.png

Viviana Canosa volvió a la televisión: "Viva la libertad de expresión"

Viviana Canosa debutó con su programa "Viviana en vivo", por El Trece, y empezó con un fuerte mensaje sobre la libertad de expresión, una bandera que levanta y que quiere defender, según aseguró. "Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, estoy muy feliz y agradecida. Es una fiesta hermosa estar entrando a tu casa, estar comenzando, tener trabajo, gracias por dejarme entrar a tu casa. Estoy muy emocionada, el corazón me está por estallar", dijo la conductora al comenzar su ciclo.

Luego habló de actualidad: “Les importa un pito lo que le está pasando a la gente, quiero hablar de la libertad de expresión, para mí es una bandera”.

Viviana pidió una foto de Jorge Lanata para recordarlo: “A Lanata lo extrañamos mucho, necesitamos un tipo así, no se puede hacer periodismo si nos autocensuramos, no soy ensobrada, ni tomo champagne ni escucho ópera los domingos en la Quinta de Olivos”

Embed

"Queremos voces libres, no queremos ser víctimas de la guillotina. Estoy muy feliz, pero no puedo no arrancar diciendo esto, nunca hago las cosas por oportunismo, las hago por convicción", aclaró, para darle pie a varios periodistas de distintos medios opinando sobre la libertad de expresión.

Canosa pidió que "no nos peleemos entre los argentinos" y que "no defendamos políticos". Tras su editorial, sus panelistas comenzaron a opinar sobre el tema. El equipo lo completan: Gabriel Levinas, Damián Rojo, Mariano Roa, Débora D'Amato y Pampa Mónaco.