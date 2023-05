Conmoción por la muerte de una exparticipante de Gran Hermano

Si bien decidió alejarse del foco público para centrarse en su trabajo como profesora de inglés, ahora su nombre resuena en todos lados en Italia porque murió al desplomarse cuando estaba en una celebración en un bar de la localidad de Sauveria Mannelli, en la provincia de Catanzaro, en Italia.

Monica-Sirianni.jpg

Monica Sirianni nació en Austria, pero sus padres son italianos y ella creció en la región de Lombardía y quedó seleccionada para formar parte de la edición número 12 de Gran Hermano Italia, donde se enamoró de otro concursante: Fabrizio Conti.

“Nacida en Sidney, donde sus padres habían emigrado, Monica había conquistado al público con su historia de amor con otro competidor, Fabrizio Conti. Conti dejó a otra competidora, Martina Pascutti, para meterse con Sirianni. Y ella también dejó a su novio Diego para iniciar la relación con su compañera de cuarto, que también continuó fuera de casa, aunque por poco tiempo”, recordó La Repubblica.

Según informó Corriere della Sera, la joven llegó a avisar que se sentía mal y llamaron a los médicos. Pero colapsó y decidieron trasladarla a un hospital, donde finalmente fue declarada muerta.

645bb20986b24553044a239e.webp

Marcos Ginocchio reveló que todavía no donó el premio de Gran Hermano: el motivo

Al salir de la casa, el ganador absoluto de Gran Hermano dio detalles sobre qué haría con el gran premio que recibió. “Me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente, yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar el reality. Es tanto el amor que me llegó que necesito devolverlo. Voy a hacer todo lo que pueda para los chiquitos de la calle”, aseguró el salteño en el último debate de GH.

Sin embargo, hasta este momento, el gran ganador no pudo cumplir con su promesa y no realizó la donación porque aseguró que todavía no se lo entregaron. “Todavía no lo entregaron, pero lo que tengo pensado hacer es donarlo”, reveló Marcos a un móvil de LAM.

Tras esta confesión, Ángel De Brito analizó cuánto perdió Marcos con el aumento de la moneda extranjera. Según aseguró el conductor, desde que el salteño ingresó a la casa hasta este momento habría perdido uno 9 mil dólares, que se pueden transformar en más si no recibe su premio.