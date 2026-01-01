Así celebraron los famosos el Año Nuevo: Wanda, Icardi y la China, Tinelli, entre otros

Wanda, en medio de los rumores de separación con su pareja Martín Miguelez, se mostró muy enamorada de él en una imagen en la que aparecen sumergidos parcialmente en una piscina. Él la besa en la mejilla y ella mira directamente a la cámara, seria, con una expresión que no deja lugar a dudas. La mano de Wanda, con uñas rojo intenso y pulseras brillantes, reposa sobre el hombro de Martín, dejando ver un tatuaje en su piel.

Por su parte, Mauro y la China no se quedaron atrás y postearon una tierna foto en su cena romántica en Estambul. "Feliz Año 2026. Gracias amor de mi vida por este 2025 lleno de amor y paz a tu lado. Brindo por nuestro amor, por todo lo que fuimos y por todo lo que seremos”, fue el tierno mensaje del futbolista para la actriz.

Marcelo Tinelli eligió compartir el inicio del 2026 junto a sus hijos menores, Francisco, Juana y Lolo. “Feliz año para todos”, escribió el conductor junto a una serie de fotos en las que se lo vio sonriente y relajado, acompañado por los más chicos de la familia. Las imágenes reflejaron la unión que mantiene con sus hijos, luego de un año cargado de emociones, tensiones y cambios personales.

Con su hija Rufina y Rocío Pardo, Nicolás Cabré recibió el 2026 en Córdoba, con una foto bajo la luna llena y la mesa preparada para la ocasión.

Catherine Fulop, junto a Ova y su hija menor Tiziana Sabatini, organizó una celebración íntima en su casa, con una ambientación en tonos blancos y dorados, acompañada por un mensaje cargado de gratitud y optimismo: “Este 2025 me enseñó, me retó y también me regaló razones para agradecer… Le doy la bienvenida al 2026 con esperanza, con fe y rodeada de los míos”.

Nicole Neumann, en tanto, eligió Uruguay para despedir el año, en un festejo donde las tradiciones no faltaron. Junto a su pareja, Manu Urcera, y sus cuatro hijos —Indiana, Allegra, Sienna y el pequeño Cruz— posaron vestidos de blanco para recibir el 2026 desde la costa esteña.

Mientras que Lali Espósito comenzó el 2026 junto a su novio Pedro Rosemblat. “¡Felicidades!”, escribió la cantante al compartir una imagen distendida y divertida de ambos.

