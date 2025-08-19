La picante frase de Georgina Barbarossa sobre Gimena Accardi y Nico Vázquez

"¿Pero a ustedes no les pasa que están pasando un momento brutal y de repente te enamorás de otra persona?", preguntó la conductora de "A la Barbarossa".

"Eso no significa que patees todo lo que venía teniendo desde hace 20 años", siguió Georgina, intentando remarcar que cuando la relación es muy larga, es probable que se perdone una infidelidad.

Embed GEORGINA: "¿USTEDES SE PIENSAN QUE NICO NUNCA LA CAGÓ?” pic.twitter.com/LsAIimKfuL — Real Time (@RealTimeRating) August 19, 2025

Analía Franchín agregó: "Me parece que está muy bien cuando él le dice 'esto no te define', Gimena es mucho más que la que cagó al marido con otro".

"Chicos, ¿ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? Pero dejame de joder. No sabemos, no se puede juzgar", sorprendió Georgina con su comentario filoso.

La reacción de Nico Vázquez

Gimena Accardi contó en su programa Olga que le fue infiel a Nico Vázquez en medio de una fuerte crisis que atravesaban y que terminó en la separación de la pareja tras 18 años juntos.

En el programa de Sergio Lapegüe en América TV, Paula Varela contó la postura de Nico Vázquez con respecto a las palabras que hizo pública su ex pareja.

"Me dicen que por supuesto Nico vio el descargo de Gimena Accardi, obviamente que le dio dolor porque es feo ver a tu pareja de tantos años diciendo lo que dijo", contó.

Embed INFORMACIÓN EXCLUSIVA DE PAULA VARELA: LOS DETALLES DE LA INFIDELIDAD DE GIMENA ACCARDI A NICO VÁZQUEZ#LapeClubSocial pic.twitter.com/qpxGZCj6XU — América TV (@AmericaTV) August 19, 2025

"Pero también es un alivio para él porque viene bancando todo esto. Me dicen que hablan todo el tiempo", añadió Paula.

Y agregó: "Nico Vázquez no va a salir a hablar salvo que vayan las cámaras a buscarlo al teatro. Siempre tuvieron los dos una buena relación con la prensa, pero no va a sentarse en un programa a hablar de esto".