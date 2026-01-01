Nico Vázquez: "Me siento muy amado"

El popular actor se convirtió en una de las figuras más mediáticas después de anunciar a principios de julio, y a través de un comunicado en conjunto, su separación de la actriz Jimena Accardi, su pareja durante los últimos 18 años.

Inmediatamente surgieron los rumores sobre los posibles romances del Nico con dos de sus compañeras de "Rocky", la obra que protagoniza en el Teatro Lola Membrives: Mercedes Oviedo y Dai Fernández. Justamente esta última actriz, que personifica a "Adrián" -la pareja del íitico boxeador-, fue con quien el actor terminó blanqueando su relación.

A través de una historia en su Instagram personal, Nico Vázquez realizó un breve balance del 2025 que comenzó así: “Este año fue de mucho aprendizaje y una vez más, confirme que el verdadero éxito está de la puerta de mi casa para adentro, en mi familia. Me siento muy amado, por mi gente, por mis amigos y por el cariño enorme del público, que acompaña, abraza y está”.

Luego siguió con un agradecimiento al cariño que le manifestó la gente “Gracias de corazón a cada uno de ustedes por los mensajes, por el respeto y por el amor. Todo eso llega y se siente. Ojalá podamos elegir construir más y destruir menos. Vivir con más empatía, más amor y más paz. Pensar un poco más en el otro. Aprender a convivir, a vivir y dejar vivir" para terminar con un deseo para sus seguidores "Todo lo que me desean a mí, el doble para ustedes. ¡Gracias siempre!”.