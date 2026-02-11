La angustia de Daniela Celis tras ser imputada penalmente por apuestas ilegales

“¿Pueden creer lo que estoy viviendo? Se me termina de imputar penalmente, en una causa por apuestas ilegales en el 2025 (que no hice) con los datos de una cuenta falsa y un número de celular que no son míos”, contó Daniela, al defenderse de la acusación, con un descargo que compartió en sus redes sociales.

“No soy yo. Es una cuenta fandom con más de 400 mil seguidores. Está facturando cifras millonarias con mi imagen y yo tengo que abonar una locura de dinero para que se demuestre que soy inocente”, explicó Celis, desde su red social Instagram, con un posteo escrito en su historial de publicaciones.

"Qué injusta es la vida, ¿no? Así es como me trata el 2026″, concluyó la ex participante de Gran Hermano, en su cuenta oficial, dejando en claro que esta primera parte del año no le está trayendo la mejor de las noticias.

LA EXPERIENCIA PARANORMAL DE LAS HIJAS DE DANIELA Y THIAGO MEDINA

Al aire de Luzu, Daniela recordó un llamativo episodio que sucedió en su casa mientras Thiago Medina, el papá de sus hijas, permanecía en terapia intensiva. Celis estaba jugando con sus hijas Aimé y Laia en el cuarto de las nenas cuando sucedió algo extraño. “Laia mira la puerta y dice ‘papá’”.

Daniela celis, nota 2 Daniela y Thiago Medina con Aimé y Laia, sus mellizas.

“Aimé mira a la puerta, sonríe y siguen jugando...", compartió, Daniela. Pero estos dichos tomaron un especial significado a partir de que Thiago despertó del coma y empezó a recuperarse. En una conversación íntima, Medina le confesó a Daniela el sueño recurrente que tuvo mientras estaba inconsciente.

“Estabas vos sentada en la pieza de las nenas, yo estaba en la puerta y quería entrar a jugar con ustedes, pero no podía. Hacía fuerza y no podía pasar esa puerta”, le contó Medina a Celis. "Se me puso la piel de gallina y le dije: ‘Thiago, no sé si habrá sido el mismo día o no, pero viví esa situación’. A mí me parecía rarísimo que no llamen nunca al papá, pero él estaba siempre al lado de ellas”, recordó, "Pestañela".