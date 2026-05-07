Yipio abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada

“Sí porque no tengo otra solución, no tengo más familia que se haga cargo. Está mi pareja nomás y mi hija que es menor de edad” fue la respuesta de Yipio, para decidir su abandono de la competencia “con todo el dolor del mundo”.

Captura de pantalla 2026-05-07 a las 1.32.53a.m.

“Gracias por la oportunidad, perdón pero tengo cosas importantes afuera y mi mamá es una de ellas. Gracias por todo, en serio” le dijo Yisela a Gran Hermano antes de abandonar el confesionario.

La comediante uruguaya les explicó la situación a sus compañeros, quienes la consolaron y desearon poder verla pronto de regreso en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, incluso aquellos jugadores con los que Yipio tenía profundas diferencias.

Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada