Yipio abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada

La uruguaya Yisela Pintos fue llamada al confesionario para comunicarle una situación familiar compleja y no más alternativa que dejar al casa.
En la noche del miércoles 6 de mayo, Yisela “Yipio” Pintos fue llamada al confesionario de la casa de Gran Hermano Generación Dorada por pedido de sus familiares, el motivo fue comunicarle que su mamá está atravesando un problema de salud. Por ese motivo, la comediante uruguaya decidió abandonar la competencia de forma inmediata.
Fue la pareja de la standupera quien le indicó a la producción del reality que conduce Santiago del Moro que se necesitaba la presencia de Yipio en el exterior para que pueda hacerse cargo de la situación de su madre, a pesar de que su problema no sea de gravedad.
“Aunque lo solicite tu pareja, la decisión es absolutamente tuya” le explicó Gran Hermano en el confesionario, por eso Yipio decidió un paso al costado, al no poder contar con más ayuda que la de su novio.
“Sí porque no tengo otra solución, no tengo más familia que se haga cargo. Está mi pareja nomás y mi hija que es menor de edad” fue la respuesta de Yipio, para decidir su abandono de la competencia “con todo el dolor del mundo”.
“Gracias por la oportunidad, perdón pero tengo cosas importantes afuera y mi mamá es una de ellas. Gracias por todo, en serio” le dijo Yisela a Gran Hermano antes de abandonar el confesionario.
La comediante uruguaya les explicó la situación a sus compañeros, quienes la consolaron y desearon poder verla pronto de regreso en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, incluso aquellos jugadores con los que Yipio tenía profundas diferencias.
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