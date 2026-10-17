Guillermo Lobo, quien compartió con Confessore más de tres décadas de trabajo y amistad, publicó un mensaje en sus redes sociales acompañado por una fotografía de los primeros años de TN. “Vi crecer a tu familia y vos a la mía. Hace 33 años que compartimos juntos casi tres horas por día”, escribió el periodista.

En su despedida, Lobo también destacó la personalidad de su compañero y los momentos que vivieron desde los comienzos del canal. “Quiero que sepan que sos un tipazo. Familiero, chiquilín al rato chinchudo y después chiquilín otra vez. Empezamos juntos en TN. Tantos sueños, tantos miedos, tantas ilusiones”, recordó.

Fernando Confessore trabajó durante tres décadas en TN y también integró el equipo de TN Campo. Sus compañeros lo despidieron con profundo dolor.

Paula García, con quien Confessore compartía las emisiones de los sábados por la mañana, también lo homenajeó. La periodista evocó las bromas, las risas, los mates y las conversaciones que formaban parte de la rutina laboral. “Voy a extrañar tus chistes, tus risas, los ruidos al aire, los zapateos en los títulos, los mates compartidos, esas conversaciones más profundas que teníamos”, escribió.

García resaltó además su compromiso profesional y su calidad humana. “Fuiste un pionero en lo tuyo, un amante de lo que hacías y de tu hermosa familia pero por sobre todas las cosas un ser humano sencillo, querible y buenazo”, expresó. Su mensaje terminó con una última despedida: “Te voy a extrañar mucho. Volá alto; cuidanos desde donde estés”.

La última aparición de Confessore en televisión fue el jueves 15 de octubre, durante el programa "Nuestra tarde", conducido por Roxy Vázquez y Federico Seeber. En esa emisión mantuvo un intercambio distendido con sus compañeros. “Siempre estoy presente”, había dicho en aquel momento, una frase que quedó entre los recuerdos de sus últimas horas en pantalla mientras colegas, familiares y amigos le dan el último adiós.