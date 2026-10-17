Familiares, amigos y colegas participan del velatorio en la Ciudad de Buenos Aires. Dominique Metzger, Guillermo Lobo y Paula García lo recordaron con emotivos mensajes.
Familiares, amigos y compañeros de televisión despiden este sábado a Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN y eltrece que murió el viernes a los 58 años. El velatorio se realiza en la casa velatoria Zuccotti, ubicada en la avenida Córdoba 5080, en la Ciudad de Buenos Aires, hasta las 14, y luego sus restos serán trasladados al Cementerio de la Chacarita.
La muerte del especialista generó conmoción entre sus colegas y los televidentes que durante décadas siguieron sus informes meteorológicos. Confessore trabajaba en Artear desde 1995 y llevaba casi 30 años en TN.
Una de las despedidas más emotivas se produjo durante la emisión de Telenoche, cuando Dominique Metzger recordó a su compañero con visible tristeza. “Gran compañero. Te da bronca que los buenos se vayan tan pronto y él era una persona mil puntos, mil puntos”, expresó la conductora.
Metzger también hizo referencia al dolor de la familia y a la dificultad de continuar con el trabajo frente a las cámaras después de conocer la noticia. “Es difícil ahora poder hablar, poder estar enteros por todos ustedes, que también sienten lo mismo, y por la familia, por sus hijas, por su mujer”, señaló durante el homenaje.
Guillermo Lobo, quien compartió con Confessore más de tres décadas de trabajo y amistad, publicó un mensaje en sus redes sociales acompañado por una fotografía de los primeros años de TN. “Vi crecer a tu familia y vos a la mía. Hace 33 años que compartimos juntos casi tres horas por día”, escribió el periodista.
En su despedida, Lobo también destacó la personalidad de su compañero y los momentos que vivieron desde los comienzos del canal. “Quiero que sepan que sos un tipazo. Familiero, chiquilín al rato chinchudo y después chiquilín otra vez. Empezamos juntos en TN. Tantos sueños, tantos miedos, tantas ilusiones”, recordó.
Paula García, con quien Confessore compartía las emisiones de los sábados por la mañana, también lo homenajeó. La periodista evocó las bromas, las risas, los mates y las conversaciones que formaban parte de la rutina laboral. “Voy a extrañar tus chistes, tus risas, los ruidos al aire, los zapateos en los títulos, los mates compartidos, esas conversaciones más profundas que teníamos”, escribió.
García resaltó además su compromiso profesional y su calidad humana. “Fuiste un pionero en lo tuyo, un amante de lo que hacías y de tu hermosa familia pero por sobre todas las cosas un ser humano sencillo, querible y buenazo”, expresó. Su mensaje terminó con una última despedida: “Te voy a extrañar mucho. Volá alto; cuidanos desde donde estés”.
La última aparición de Confessore en televisión fue el jueves 15 de octubre, durante el programa "Nuestra tarde", conducido por Roxy Vázquez y Federico Seeber. En esa emisión mantuvo un intercambio distendido con sus compañeros. “Siempre estoy presente”, había dicho en aquel momento, una frase que quedó entre los recuerdos de sus últimas horas en pantalla mientras colegas, familiares y amigos le dan el último adiós.
comentar