Después de MasterChef llega "Chef al diván"

La conductora del programa "Cortá por Lozano" estará al frente de un ciclo que entrevistará y analizará a los participantes eliminados de Masterchef Celebrity.
El próximo domingo 18 de octubre en Telefe, después de la "Gala de Eliminación de MasterChef Celebrity", Vero Lozano recibirá -en su diván- al participante que quede eliminado del reality culinario.
Minutos después de colgar el delantal, el cocinero frustrado se someterá a una sesión de terapia con el estilo característico de la conductora -que también es psicóloga- de "Corta por Lozano"
Entre risas y confesiones, el participante eliminado repasará su paso por la competencia gastronómica, los sabores que marcaron su camino y las lecciones que le deja la experiencia de estar el reality de cocina más famoso del mundo.
El pasado lunes 13 de octubre, luego de la final de "La Voz Argentina", Telefe estrenó la nueva edición de "MasterChef Celebrity", la competencia de cocina que cuenta -nuevamente- con la conducción de Wanda Nara y el jurado compuesto por los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.
En su debut, el reality culinario fue el programa más visto del día, con un share promedio de 68,65% y 17,21 puntos de rating -picos de 72,56% de share y de 18,90 de rating-, y mientas que en la segunda jornada -después de la transmisión del partido de la Selección Argentina- tuvo un rating de 14.8, mientras que ayer -miércoles 15- 17,5 puntos.
