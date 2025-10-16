Después de MasterChef llega "Chef al diván"

Minutos después de colgar el delantal, el cocinero frustrado se someterá a una sesión de terapia con el estilo característico de la conductora -que también es psicóloga- de "Corta por Lozano"

Entre risas y confesiones, el participante eliminado repasará su paso por la competencia gastronómica, los sabores que marcaron su camino y las lecciones que le deja la experiencia de estar el reality de cocina más famoso del mundo.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 10.00.57

El pasado lunes 13 de octubre, luego de la final de "La Voz Argentina", Telefe estrenó la nueva edición de "MasterChef Celebrity", la competencia de cocina que cuenta -nuevamente- con la conducción de Wanda Nara y el jurado compuesto por los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

MC tapa (1)

En su debut, el reality culinario fue el programa más visto del día, con un share promedio de 68,65% y 17,21 puntos de rating -picos de 72,56% de share y de 18,90 de rating-, y mientas que en la segunda jornada -después de la transmisión del partido de la Selección Argentina- tuvo un rating de 14.8, mientras que ayer -miércoles 15- 17,5 puntos.