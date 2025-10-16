La Sole contó de qué malestar sufre a diario: "Desde el 2019 que tengo..."

"Cuestiones personales de gente que uno quiere mucho, que se enferma y bueno, evidentemente, el cuerpo habla, ¿no? Y a mí me pasó que en el 2019 empecé a sufrir de una fatiga de la cual todavía no salí del todo porque se me nota cuando hablo", contó Soledad Pastorutti, durante una entrevista con Héctor Maugeri, para Caras TV.

"Empecé a tener Esofagitis, me quebré... ¿Viste cuando te pasa todo junto? Estaba en medio de una gira de laburo en Estados Unidos, yo tenía el pie quebrado y no lo sabía. Me subía al taco, cantaba y no lo sabía. Y cuando vine a acá me hice una radiografía y el médico me dijo '¿cómo hacías para caminar?'. Soy medio animalito, medio topadora, no registro algunas cosas", compartió la artista popular.

"A mí me ayudó mucho la Pandemia (de Covid 19), lo digo desde un lugar un poco egoísta porque mucha gente sufrió... Pero a mí la pandemia me frenó, me puso en mi casa, me permitió mirar hacia atrás, ver todo lo que construí. Y entender que me tengo que cuidar para poder tener muchos años más de carrera y para poder disfrutar de mis seres queridos", confió La Sole.

LA MIRADA INSTROSPECTIVA DE LA SOLE

"Tuve que ir a terapia porque lo de la fatiga tuvo que ver con que la gente que alguna vez ayudó a que mi voz brille, se estaba apagando. Y con ellos, se apagaba mi voz. Vengo de una carrera muy larga, desde muy chica y acompañada por mucha gente. Y cuando se empieza a ir, yo decía ´¿y para quién canto?´", reflexionó, en voz alta, Soledad.

"No se trataba solo de profesores, de mi abuela también, de seres queridos... Gente que me alentó desde pequeña. El chofer del micro con el que viajamos tantos kilómetros. Gente que se te va, la vida misma, ¿no? Mi recuperación fue en marcha porque no puedo parar. Soy de las personas que tienen que hacer 2 cosas a la vez para creer que el tiempo es suficiente. Es cierto, también, que le he puesto mucho el cuerpo a mi trabajo", cerró, Pastorutti.