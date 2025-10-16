Santiago del Moro confirmó que seguirá en Telefe

El conductor de "Gran Hermano" y ganador del Martín Fierro de Oro confirmó en su cuenta de Instagram, que renovó su vínculo con Telefe.
Santiago del Moro, el actual conductor estrella de Telefe, confirmó que continuará en la emisora, dando por tierra con los rumores que hablaban de un posible cambio de canal ante la próxima venta.
Luego de haber conducido los premios "Martín Fierro 2025" a la producción televisiva y haberse ganado la estatuilla de oro, la estrella masculina del canal de las pelotas pudo negociar su contrato lo que le permitirá continuar en el canal por 5 años más.
Según detalló el propio Santiago del Moro en su cuenta personal de Instagram, él está muy satisfecho con el nuevo contrato que firmó por Telefe y ya está trabajando en el casting de la nueva edición de "Gran Hermano", el reality estrella del canal, que saldría al aire en febrero de 2026 e incluirá a famosos de distintas disciplinas.
"Amigos, estoy muy feliz. Contrato firmado con Telefe por 5 años más. Gracias al canal por la oportunidad y la confianza en mi laburo y a ustedes por estar siempre ahí" posteó una historia de Instagram el conductor Santiago del Moro.
Dario Turovelzky, actual CEO de Telefe, replicó la historia de Santiago del Moro en su cuenta personal.
El presentador estrella del canal de las pelotas, se consolidó como uno de los conductores más importantes del entretenimiento argentino, llegó a Telefe en 2016. La renovación de su contrato -por cinco años- más llega en medio de negociaciones sobre la posible venta del canal, aunque del Moro dejó bien en claro que, su vínculo con Telefe "está más firme que nunca".
