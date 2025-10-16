Santiago del Moro confirmó que seguirá en Telefe

Luego de haber conducido los premios "Martín Fierro 2025" a la producción televisiva y haberse ganado la estatuilla de oro, la estrella masculina del canal de las pelotas pudo negociar su contrato lo que le permitirá continuar en el canal por 5 años más.

Captura de pantalla 2025-10-16 a las 12.26.31p.m.

Según detalló el propio Santiago del Moro en su cuenta personal de Instagram, él está muy satisfecho con el nuevo contrato que firmó por Telefe y ya está trabajando en el casting de la nueva edición de "Gran Hermano", el reality estrella del canal, que saldría al aire en febrero de 2026 e incluirá a famosos de distintas disciplinas.

"Amigos, estoy muy feliz. Contrato firmado con Telefe por 5 años más. Gracias al canal por la oportunidad y la confianza en mi laburo y a ustedes por estar siempre ahí" posteó una historia de Instagram el conductor Santiago del Moro.

Captura de pantalla 2025-10-16 a las 12.26.37p.m.

Dario Turovelzky, actual CEO de Telefe, replicó la historia de Santiago del Moro en su cuenta personal.

El presentador estrella del canal de las pelotas, se consolidó como uno de los conductores más importantes del entretenimiento argentino, llegó a Telefe en 2016. La renovación de su contrato -por cinco años- más llega en medio de negociaciones sobre la posible venta del canal, aunque del Moro dejó bien en claro que, su vínculo con Telefe "está más firme que nunca".