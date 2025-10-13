MasterChef Celebrity: se encienden las hornallas

Las cocinas más famosas de la TV se encenderán de la mano de 24 personalidades de distintas disciplinas que competirán por llev arse el codiciado trofeo Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes.

La cuarta temporada de "Masterchef Celebrity" presentará un estudio absolutamente renovado, de alta tecnología y con muchas sorpresas para los telespectadores, con el objeto de brindar un máximo de la adrenalina y creatividad a las cocinas más famosas de la televisión.

Además de la transmisión por Telefe, los capítulos de "Masterchef Celebrity" también se podrán ver en simultáneo por HBO Max, donde quedarán todos los programas disponibles luego de su emisión.

Este programa fue creado por Franc Roddam y lanzado por primera vez en 1990, y actualmente es representado internacionalmente por Banijay Entertainment. MasterChef es el formato televisivo de cocina más exitoso del mundo -según el Guinness World Records- y ha sido adaptado en 71 países, con más de 750 temporadas y 16.000 episodios emitidos hasta la fecha.

Esta edición del reality culinario contará con un ecosistema multiplataforma conformado por Streams Telefe donde se verá la Reacción en vivo junto a Grego Rossello y Nati Jota por YouTube y Twitch. Y además del react oficial, llega una propuesta inédita: la MLS, MasterChef Liga de Streamers.

Por primera vez, reconocidos creadores de contenido como Momo, Mernuel y Bauletti, Coker, Rober Galati, Caro Trippar, Boffe y Teo DM podrán reaccionar en vivo a cada emisión desde sus propios canales, en paralelo a la reacción de Grego y Nati, de esta manera se convertirán en voces oficiales, compartiendo con sus comunidades la experiencia de ver "MasterChef Celebrity".