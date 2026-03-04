Detuvieron al padre de Thiago Medina y Camilota por presunta violencia familiar

Es la segunda vez que Medina habría sido privado de su libertad por presuntas lesiones y amenazas. La primera vez sucedió, incluso, mientras que Thiago estaba participando de la competencia de Telefe e intentaba ganarse un lugar en el reality show. Pero ¿qué pasó para que la policía se lo vuelva llevar detenido?

Santiago Riva Roy explicó en DDM, el programa de las tardes de América: “Había una medida que le impedía el acercamiento al hogar familiar, este fin de semana se venció. ¿Qué hizo este hombre? Decidió acercarse a la casa, cayó de imprevisto".

"Sus hijos le decían: ‘Acá no podés estar papá’, él insistió y quiso ingresar por la fuerza”, explicó, el periodista. Y, tras la insistencia del hombre de quedarse en el lugar y protagonizar un nuevo episodio virulento, es que la familia tomó una importante decisión, a fin de proteger la integridad física de sus integrantes.

¿QUÉ PASÓ CON CAMILOTA?

Camilota habría sufrido las consecuencias de peligroso accionar de su padre y un integrante de la familia lo volvió a denunciar a Medina. "Este hombre tiene problemas de consumo y también de violencia. Brisa, la gemela de Thiago, fue quien se acercó a la fiscalía para renovar el pedido de exclusión. Habría sucedido una nueva situación de violencia con Camilota".

"Julio amenazó con volver a vivir a la fuerza con ellos", aseguró, Riva Roy. "Y tuvo que intervenir la policía de Virrey del Pino. Hablé con una fuente de la fiscalía y me confirmó todo esto", cerró el comunicador, explicando las razones por las que la familia del joven que estuvo al borde de la muerte el año pasado, vivió nuevamente momentos de angustia y preocupación.