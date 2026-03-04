Que es Pescado Raúl, el nuevo emprendimiento de Joaquín Levinton

A tres meses de sufrir un infarto que lo dejó al borde de la muerte, el cantante lanzó su línea de alfajores con un peculiar origen.
Joaquín Levinton presentó su nuevo disco y, como si esa noticia fuese poca, el cantante sorprendió a propios y a extraños con otra noticia con mucho relleno: el lanzamiento de su propio alfajor.
Pero, fiel al estilo del artista, hay una característica del emprendimiento que llama mucho la atención. Y se trata del nombre de la golosina. A tan solo tres meses de sufrir un infarto que lo obligó a estar varios días internado en el Hospital Fernández, en el barrio porteño de Palermo, el ex líder de Turf contó que su nueva Pyme se llama Pescado Raúl.
Y la explicación del título, claro, no tiene desperdicio alguno. "Me parecía que sacar un disco solamente era poco. Así que dije vamos a sacar un disco y un alfajor. Van a salir en todo el país".
"¡Qué locura! Hace tres meses me estaba muriendo y hoy estoy renaciendo a lo loco", reflexionó Levinton, en voz alta, al presentar en "sociedad" su nuevo "hijo", durante una entrevista radial en La Mega. “Pruébenlo cuando tengan ganas de sentir un buen sabor". Y si, los gustos hay que dárselos en vida.
El nombre “Pescado Raúl” no aparece de la nada: remite a un momento de MasterChef Celebrity Argentina en el que, ante una pregunta del jurado Germán Martitegui sobre cómo se llamaba el pescado que había cocinado, Joaquín respondió con naturalidad: “Raúl”.
Ese recorte circuló fuerte en redes y quedó como latiguillo pop; ahora, reaparece convertido en una marca de alfajores, patrocinado por una empresa que se dedica a la elaboración y la comercialización de ese tipo de productos, hace muchos años. Sobre la golisona, lo confirmado hasta ahora es puntual: la línea tendrá dos variedades clásicas y directas. Por un lado, chocolate blanco; por el otro, chocolate negro. En ambos casos, con relleno de dulce de leche.
