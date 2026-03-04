Que es Pescado Raúl, el nuevo emprendimiento de Joaquín Levinton

Pero, fiel al estilo del artista, hay una característica del emprendimiento que llama mucho la atención. Y se trata del nombre de la golosina. A tan solo tres meses de sufrir un infarto que lo obligó a estar varios días internado en el Hospital Fernández, en el barrio porteño de Palermo, el ex líder de Turf contó que su nueva Pyme se llama Pescado Raúl.

Y la explicación del título, claro, no tiene desperdicio alguno. "Me parecía que sacar un disco solamente era poco. Así que dije vamos a sacar un disco y un alfajor. Van a salir en todo el país".

"¡Qué locura! Hace tres meses me estaba muriendo y hoy estoy renaciendo a lo loco", reflexionó Levinton, en voz alta, al presentar en "sociedad" su nuevo "hijo", durante una entrevista radial en La Mega. “Pruébenlo cuando tengan ganas de sentir un buen sabor". Y si, los gustos hay que dárselos en vida.

¿POR QUÉ PESCADO RAÚL?

El nombre “Pescado Raúl” no aparece de la nada: remite a un momento de MasterChef Celebrity Argentina en el que, ante una pregunta del jurado Germán Martitegui sobre cómo se llamaba el pescado que había cocinado, Joaquín respondió con naturalidad: “Raúl”.

Joaquín levinton, nota Pescado Raúl, el alfajor que sacó Joaquín Levinton.

Ese recorte circuló fuerte en redes y quedó como latiguillo pop; ahora, reaparece convertido en una marca de alfajores, patrocinado por una empresa que se dedica a la elaboración y la comercialización de ese tipo de productos, hace muchos años. Sobre la golisona, lo confirmado hasta ahora es puntual: la línea tendrá dos variedades clásicas y directas. Por un lado, chocolate blanco; por el otro, chocolate negro. En ambos casos, con relleno de dulce de leche.