Mario Pergolini, sobre Gran Hermano Generación Dorada: "Me parece bastante estúpido"

"Yo tengo que admitir que a mí no me gusta Gran Hermano, no me vuelve loco, me parece de hecho bastante estúpido", comenzó el conductor en Vorterix y agregó: "Es un programa que es ver gente súper normal haciendo lo que hacen mis tíos y mis primos, hasta que vi esto".

Mario Pergolini comenzó a ver el fragmento del llanto de Brian Sarmiento, luego que el participante se quiebre debido a que Andrea del Boca le puso comino a un guiso.

"¿ No sé qué decir, entendés?. El problema de estos tipos, le cocinan con comino. Que feos los sillones y la alfombra", dijo el conductor y agregó: "No tengo ni idea de quienes son, es muy feo todo, que mal gusto".

Andrea del Boca no perdonó a Brian Sarmiento y lo tildó de "niño caprichoso y machista"

Andrea del Boca comenzó analizando el comportamiento de Yanina Zilli, asegurando que su actitud cambió drásticamente tras notar que su "ataque" en el vivo no tuvo el efecto deseado.

Sin embargo, el plato fuerte de su "monólogo" con la almohada fue Brian Sarmiento, con quien la relación parece no tener feeling. "Brian es un poco más difícil... no volvió a ser como era al principio", comenzó diciendo Andrea.

A pesar de que la actriz asegura haber intentado darle espacio para el diálogo, un comentario del exfutbolista sobre la próxima compra del supermercado terminó por agotar su paciencia.

El conflicto estalló cuando Brian manifestó su deseo de liderar la próxima compra para gastar una fortuna en asado. Para Del Boca, este gesto es una provocación innecesaria: "Es seguir redoblando la apuesta de algo que ya hablamos, flaco. Ya te demostraron que la comida alcanzaba y que todo el mundo estaba feliz".

Pero la actriz fue más allá y calificó la personalidad de Sarmiento de una forma muy particular: "Es como el niño caprichoso que tiene que hacerse lo que él quiere, el niño machista... Estamos grandes", disparó.

También reflexionó sobre lo difícil que es mantener la perspectiva dentro del reality: "Uno empieza a perder la noción del tiempo. Sabemos que lo que transcurre en el vivo, se ve".