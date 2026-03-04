Gran Hermano Generación Dorada: Franco Poggio es primer líder de la casa

Después de un sorteo, los participantes de la casa fueron pasando de a uno para ir pinchando globos al azar, el último nombre que caía al suelo ganaba el primer liderazgo de la nueva edición del reality.

Cinzia Francischiello comenzó pinchando, salió el nombre de Pincoya y así sucesivamente fueron pasando los jugadores de acuerdo a los nombres que aparecían dentro del globo, y si se repetían, era a elección de los participantes.

Embed

Los últimos dos nombres que quedaban por salir -luego de reventar la mayoría de los globos- eran los de Franco Poggio y Brian Sarmiento y paradogicamente fue Lolo Poggio era la encargada de pinchar el que tenía el nombre del exfutbolista, por lo que el azar le terminó dando el liderazgo de la casa al joven que lleva su mismo apellido, pero no es pariente suyo.

Captura de pantalla 2026-03-04 a las 12.45.25a.m.

La jugada de Franco

Finalmente, Franco Poggio, el reciente ganador del liderazgo semanal de la casa de Gran Hermano Generación Dorada mandó a placa a Juani Caruso -“por planta”- y le prohibió nominar a Eduardo Carrera.

El actor no tomó de buen manera la decisión del líder y dijo que Poggio “lo nominaba porque era lo más fácil” y no quería “arriesgarse a nominar a alguien de un grupo”. Además, aseguró que “Él zafó y no está jugando” y lo tildó de planta al él.