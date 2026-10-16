En medio del dolor por la muerte del meteorólogo, Angeli lo homenajeó con una anécdota y destacó su generosidad profesional. Un reconocimiento que cruzó las diferencias entre dos señales con intereses editoriales distintos.
La muerte de Fernando Confessore generó una ola de mensajes de despedida en el mundo del periodismo. Entre ellos, se destacó el homenaje de Diego Angeli, meteorólogo de C5N, quien recordó a su colega de TN con palabras cargadas de emoción y puso en primer plano una cualidad que, según remarcó, lo distinguía: su generosidad con quienes recién comenzaban en la profesión.
Durante su reporte matutino, Angeli compartió una vieja portada de la revista Viva en la que posó junto a Confessore y la histórica meteoróloga Nadia Zyncenko. La imagen, tomada hace más de una década, le sirvió para reconstruir una anécdota y despedir públicamente a un compañero con el que compartió momentos de trabajo.
El gesto adquirió un significado especial por la procedencia de ambos. Angeli trabaja en C5N y Confessore desarrolló gran parte de su carrera en TN, dos señales informativas que suelen representar miradas editoriales diferentes y mantienen una fuerte competencia por la audiencia. Sin embargo, ante la muerte del meteorólogo, esas diferencias quedaron en un segundo plano.
Al recordar aquella sesión fotográfica, Angeli contó que Confessore y Zyncenko conversaban sobre la posibilidad de crear un curso de capacitación para nuevos presentadores del tiempo. La iniciativa buscaba aportar herramientas y conocimientos técnicos para profesionalizar el área de meteorología en los medios.
A partir de esa anécdota, el meteorólogo de C5N destacó la actitud de su colega hacia las nuevas generaciones y utilizó una metáfora para describir su manera de trabajar: “En muchos lugares están quienes patean la escalera para que otros no puedan subir. Me gustaría contarles a todos que Fernando Confessore fue un tipo que férreamente sostenía esa escalera”.
Con esas palabras, Angeli resaltó la importancia de acompañar a quienes buscan abrirse camino en una profesión competitiva, en lugar de obstaculizar su crecimiento.
El homenaje terminó con un mensaje directo y emotivo para el meteorólogo fallecido: “Fer, muchas gracias. Ya sos leyenda”.
La despedida también recibió el acompañamiento de la conductora del programa, quien envió sus condolencias a la familia, los seres queridos y los trabajadores de TN.
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