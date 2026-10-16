A partir de esa anécdota, el meteorólogo de C5N destacó la actitud de su colega hacia las nuevas generaciones y utilizó una metáfora para describir su manera de trabajar: “En muchos lugares están quienes patean la escalera para que otros no puedan subir. Me gustaría contarles a todos que Fernando Confessore fue un tipo que férreamente sostenía esa escalera”.

Con esas palabras, Angeli resaltó la importancia de acompañar a quienes buscan abrirse camino en una profesión competitiva, en lugar de obstaculizar su crecimiento.

El homenaje terminó con un mensaje directo y emotivo para el meteorólogo fallecido: “Fer, muchas gracias. Ya sos leyenda”.

La despedida también recibió el acompañamiento de la conductora del programa, quien envió sus condolencias a la familia, los seres queridos y los trabajadores de TN.