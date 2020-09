Diego Brancatelli contó que lo amenazaron con abusar de su esposa e hijos

Si bien Brancatelli conoce el juego despiadado de las redes sociales y no teme entrar en debates descarnados con otros usuarios, en esta ocasión dio a conocer una carta en la que puntualiza: “En la vida, todo tiene un límite. Y para mí, ese límite es la familia”.

Para hacerle frente a estas amenazas que atentan contra el bienestar de Cecilia Insinga y los pequeños Valentín (4) y Luca (1), el panelista de Intratables ya inició acciones legales junto a su abogado Mártín Francolini y le solicitó a la fiscal Daniela Dupuy que colabore para detectar a los autores de estos comentarios.

“Durante años fui atacado por defender una ideología política, pero jamás imaginé que algún día iba a recibir las decenas de amenazas que desde el jueves 3 de septiembre me llegan a mi teléfono celular, a mi correo personal, y a mis redes sociales”, afirmó quien también se desempeña como coordinador ejecutivo de la Secretaría de la Municipalidad de Pilar

Y agregó: “Es de una cobardía inmensa, que me llena de indignación y dolor. 'Qué rico que está tu hijo, una buena violada hay que darle, de paso me cu... a tu señora', fue lo que me escribieron a mi cuenta de Instagram", reveló la figura de América TV.

Hacia el final de la carta, Brancatelli definió a los agresores como “lacras que se esconden detrás de un teléfono” y cerró con un consejo para quienes sufren intimidaciones similares: “Por mi familia, por mí, por todos los que sufren este tipo de ataques, sin importar el color político que representen. Si queremos construir un país mejor, tenemos aprender a tolerar todas las opiniones, estemos de acuerdo o no. De eso se trata la democracia, así se construye un país en libertad".

Embed Necesito que la Justicia y la fiscal Daniela Dupuy me ayuden a encontrar a estos cobardes.



Junto a mi abogado @MartinF_ok hicimos una ampliación de denuncia.



Les dejo acá mi nota

pic.twitter.com/ghLeFgs0wo — Diego Brancatelli (@diegobranca) September 15, 2020

