Diego Brancatelli le pidió perdón a Yanina Latorre: "Traspasé un límite"

Pero subió de tono cuando el periodista recordó aquel tuit de Mariana Nannis, donde aseguraba que Yanina había tenido un romance con su hermano y entonces la panelista de LAM se ocupó de mencionar más de una infidelidad de Brancatelli, que está casado con su colega Cecilia Insigna.

Embed 1ro a Cecilia. X meterme e indirectamente a ella en el barro de X. Agrediendo. Diciendo cosas feas. Pese a q me aconseja siempre q largue la cloaca que es esta red. Q disfrute la familia. Las cosas hermosas q tenemos.

Siempre aconsejando para ser mejor persona. Como lo es ella. — Diego Brancatelli (@diegobranca) February 27, 2024

Entonces el periodista decidió dar un paso al costado en la pelea y publicó un comunicado titulado "Disculpas y aclaraciones": "Hoy me levanté y me enteré que hicieron 'noticia' un comentario radial de una colega. Sumado a un cruce en X. Por eso: DISCULPAS Y ACLARACIONES. Empiezo lo más importante: quiero pedir DISCULPAS. 1ro a Cecilia. Por meterme e indirectamente a ella en el barro de X. Agrediendo. Diciendo cosas feas. Pese a que me aconseja siempre que largue la cloaca que es esta red. Que disfrute la familia. Las cosas hermosas que tenemos. Siempre aconsejando para ser mejor persona. Como lo es ella".

"El impulso y la sangre italiana me pudieron. Y tiene razón. Estuve mal. No hay peros. También quiero pedirles sinceras DISCULPAS tanto a Horacio Cabak como a Yanina Latorre. Es de buena persona reconocer que uno estuvo mal. Yo no soy esto. Con la vida privada de las personas NO. Nunca me metí (hasta ahora) y siempre repudié que eso suceda. Así tiene que seguir siendo", continuó.

"Yo siempre fui picante y políticamente incorrecto. Pero traspasé un límite. Espero acepten las disculpas. Y si bien no coincido en nada de lo que dicen, podemos cruzarnos pero sin esos golpes bajos. De hecho metí a Diego Latorre en el medio a quien admiro y respeto. No estuvo bien. Repito", cerró Brancatelli.

Embed Yo siempre fui picante y políticamente incorrecto. Pero traspasé un límite.

Espero acepten las disculpas. Y si bien no coincido en nada de lo que dicen, podemos cruzarnos pero sin esos golpes bajos. De hecho metí a DL en el medio a quien admiro y respeto.

No estuvo bien. Repito. — Diego Brancatelli (@diegobranca) February 27, 2024

La filosa reacción de Yanina Latorre ante las disculpas de Diego Brancatelli

Al ver su descargo, Yanina se expresó a través de la misma red, y aunque aceptó sus disculpas, no pudo evitar dejar un último mensaje picante."La próxima, antes de hacerte el banana, recordá q tenes el culo muy sucio Disculpas aceptadas", contestó.