Edith Hermida sobre Evelyn Von Brocke: "No le confiaría un secreto"

Edith fue fuerte contra Evelyn en la noche del miércoles en Bendita (El Nueve), cuando se analizaba la discusión de la rubia con sus compañeras en Los Ángeles de la mañana.

“Para mí el caso de que todas se enojaron con Evelyn ese día creo que habla un poco de la torpeza de Evelyn. Viste la famosa frase ‘no aclares que oscurece’, bueno, ella muchas veces aclara cosas y tiene quizás una incapacidad de expresión. Había estado correcta toda su postura, es tan difícil lo que pasó con Natacha Jaitt... Yanina hace una editorial que no era para agregar más nada. Evelyn quiso agregar algo y se empantanó y ahí todas le cayeron. Para mí estuvo equivocada Evelyn en esa aclaración que quiso hacer, debería haber respetado a su compañera”, explicó Hermida.

Y argumentó: “Yo la mato pero con cariño. Yo a veces también cometo esa misma torpeza de no decir algo con las palabras correctas, querés aclarar algo y la embarrás más. Quizás quiso acomodar algo de lo que le pasó a Yanina y lo empantanó. Entonces si no tenés esos recursos quizás te conviene quedarte callada la boca y reconocer una autocrítica, fijarte hasta dónde te da y hasta dónde no. Esa capacidad Evelyn no la tiene y empeoró la situación. Se puso en un lugar que no estaba bueno, por eso le saltó a la yugular Andrea Taboada”.

“Evelyn me parece súper valiosa en ese panel. A mí también me gustaba pelear con ella en Bendita, era una contrincante fabulosa porque siempre quedaba bien. Me parece que ellas tienen que acostumbrarse a estas formas de Evelyn. No le confiaría mis secretos porque podrían ser usados en mi contra y a Yanina tampoco. Nosotras en Bendita también tenemos un secreto que podemos mandar al frente a la otra, pero hay como un código que respetamos y Evelyn no respetaría ese código y Yanina tampoco, ya lo demostró con Nequi Galotti”, cerró.

