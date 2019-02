Hace poco más de un año, la productora de LAM (El Trece) tomó la decisión de no renovarle el vínculo a Pazos, quien era panelista del programa de Angel de Brito. A partir de ese momento la relación de quienes quedaron con ella fue más que tensa. Nancy, en una entrevista con el ciclo radial Por si las moscas, se refirió al mal clima entre Evelyn von Brocke y sus compañeras.

“La yarará ya le hizo la cruz, no la quieren. Si la echan, Angel quedará como un pelele, como que hace todo lo que Yanina le dice. Ya pasó con Nequi Galotti”, lanzó.

De Brito, quien se encuentra de vacaciones, respondió por Twitter: “¿Por qué no habla de su paso como panelista de José María Listorti o Beto Casella? ¡Pasaste dos ciclos más después de LAM. Volvé a lo tuyo, Nancy”. Ella contestó con una batería de emojis de susto y llevándose una mano a la frente y agregó: “Hablo de lo que me preguntan. @MoskitaMuertaOk, ¿por qué no me preguntaste por Listorti?”. El periodista de LAM replicó: “¡Soltar!”.

Por otra parte, hubo otro “round” entre las actuales panelistas. Andrea Taboada y Evelyn von Brocke habían tenido un fuerte cruce esta semana. En medio del descargo que estaba haciendo Yanina, luego de la muerte de Natacha, Evelyn interrumpió y dijo que “le había llamado la atención su buen día rufianes, pese a que lo ponía todos los días”.

Latorre reaccionó sorprendida por la ironía de su compañera de panel. Ante esto, Taboada intervino y lanzó: “Evelyn sos nefasta, dejás mucho que desear”. Ayer se volvieron a pelear, cuando hablaban de la muerte de Jaitt y Evelyn dijo que se hablaba de una nueva “hipótesis policial” que hacía referencia a que se “entorpecieron” algunas cuestiones y no le pueden encontrar explicación eso.

¿Qué dijo Taboada?: “¡Pero eso está desde el primer momento! Ya se sabe lo que está diciendo ‘Evelyna’...”

“¡No me llamo Evelyna, soy Evelyn”, se quejó, pero Andrea ni le contestó y siguió hablando ella.

Tras el programa, las panelistas se sacaron una foto tocándole la pancita a Mariana Brey, embarazada. Evelyn salió en la imagen, pero apartada, tanto que Cinthia Fernández subió la imagen a Instagram, pero cortó a Van Brocke y escribió: “Qué hermoso equipo de trabajo y BUENAS compañeras”.