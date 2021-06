Eduardo Metzger acusó de plagio al nuevo programa de Listorti

En las redes sociales, Metzger afirmó estar "defraudado porque al ver el programa Súper Súper producido por LaFlia me encuentro con una copia tanto en el ámbito de desarrollo como en la mecánica y formato de sus juegos" y advirtió que "esta situación, aparte de lo que afecta a un producto de mi creación, determina la decisión de defender los derechos que tengo sobre el formato".

Después de que su descargo se viralizara, Metzger dio más detalles sobre lo ocurrido y dejó en claro que defenderá su producto: "Cómo sigue no sé, pero voy a defender mis derechos autorales. Yo nunca hice un formato que no fuera mío, salvo uno solo que fue Xuxa cuando la trajimos en el 91. El Espejo, Desayuno, Clink Caja, entre otros, los inventé yo".

"Ellos me llamaron para pedirme permiso. Me contactó (Chato) Prada, pero no me pide el programa, me pide el título Clink Caja, porque lo proponen en el canal y ahí le dicen que el título es mío. Yo lo había hecho dos veces en el canal. Le dije que yo no cedo ni vendo títulos, porque mis títulos van acompañados por el contenido", precisó.

Asismimo, Metzger develó que mantenía conversaciones con empresarios de México para hacer una versión aggionarda del programa en ese país: “Estaba más abocado para hacerlo afuera, pero también iba a tratar de hacerlo acá. Al programa ya lo tenía bastante aggiornado, y esto me perjudica, porque si la gente de México ve que el programa que sale no es Clink! Caja con los juegos que yo estoy proponiendo, puede ocurrir que alguien se quede con algo que no es de él”.

Metzger recordó que "la primera reunión fue en los Estudios Baires, se sumó Federico Hoppe, y Federico Facello, porque yo hasta ahí había hablado telefónicamente con Prada nada más. Avanzamos, a los pocos días me llaman a otra reunión para presentarme a Visoso y a Listorti, la hicimos en El Nueve. Ahí me piden que les mande copias de los juegos, actualizados a esta época. A su vez ellos me iban a mandar la idea de juego que tenían ellos, pero nunca recibí nada".

Cuando le comentaron que la parte económica era compleja dijo: "Eso lo entendí, yo también lo sufrí con mis programas. Pero nunca más me llamaron y yo tampoco, porque pensé que se iba a hacer otra cosa", aseveró.

Metzger esperó que "salga el programa al aire y no había dudas de que los juegos eran iguales a los míos a los que les cambiaron pequeñeces para que la copia no sea tan burda. Ellos no me llamaron más, habrán pensado que me dieron una explicación lógica, pero no".

Al ser consultado sobre los pasos a seguir para hacer valer su reclamo, Metzger adelantó no las tiene definidas. “Me tengo que juntar con mis abogados y con la gente de Argentores (la Sociedad General de Autores de la Argentina), que es donde registré y tengo todo sobre el programa. Yo entiendo que no es patrimonio mío la escenografía de un supermercado, pero sí el programa con esos juegos y ese tipo de desarrollo”, sostuvo.