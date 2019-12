Es que Tinelli quiso bromear con el tema y lo mandó a Bal al control a pedirle disculpas al Chato. "No hace falta, que se quede en la pista", lo interrumpió de inmediato el Chato, ya incapaz de disimular su fastidio.

Ayer, en Los Angeles de la Mañana donde Lourdes es panelista, Angel de Brito le dijo: "El Chato estaba enojadísimo, Lourdes, ¿vos no volvés más al Bailando o no volvés más a tu casa después del beso?". Confirmando el enfado de su marido,

Lourdes reveló con qué panorama se encontró al regresar a su hogar: "Ay, sí, estaba muy enojado, Pero volví a mi casa. Dormí en mi casa. Igual, cuando yo llegué no estaba y me asusté. Yo llegué tarde, porque me quedé haciendo notas, y dije ‘no está, ¡qué raro!’. Nunca lo vi tan enojado". Cerrando el tema, el conductor le preguntó a su panelista: "¿La lengua estuvo de más?". Y ella le restó pasión y conciencia al momento: "Yo no me di cuenta de la lengua".

Lo cierto es que Lourdes aseguró que este tal vez sea su último Bailando ya que no quiere tener problemas y por eso se dedicaría a su carrera como animadora infantil o actriz.

Más allá del enojo del Chato, la nota sin dudas fue la eliminación de Fede a manos de Flor Vigna quien va camino a conseguir un récord que nadie logró y es ganar por tercera vez el Bailando. Y eso que según el rumor de ayer, Flor no se habla con el coach Mati Napp, con quien además fue pareja. Según contó Pampito en Flor de Tarde (Ciudad Magazine), estaría todo mal entre quienes fueron novios hasta fines de octubre.

"Tienen la alegría de estar en la final, eso es genuino. Pero vieron que Mati Napp le dedicó unas palabras muy dulces a Flor. Bueno, no crean nada". Tras una pausa, el periodista afirmó: "Esto es información, no es una opinión. Lo que me cuenta mi fuente, que es muy confiable, es Mati Napp y Flor Vigna no se dirigen la palabra". Al final, Pampito precisó: "Ellos agregaron a Antonella Campaniello, una coach que asiste al equipo, y Flor y Mati se comunican a través de ella, porque ellos dos no se están dirigiendo la palabra desde hace tiempo".

Este comentario no es nuevo ya que hace un tiempo fue la propia Flor Vigna la que contó que habían discutido. "Tuvimos una discusión laboral y la arreglamos". En ese momento, Napp tomó la posta: "Hoy fue un ensayo más complicado y por eso nos quedamos charlando para priorizar más lo laboral. Claramente no estamos bien en cuanto a lo personal, pero queremos dar lo mejor en el programa y llevarnos bien en los ensayos".

El lunes es la gran final del Bailando que tuvo una primera gran sorpresa en la semi con la eliminación de Fede Bal, pero también polémica por el beso...