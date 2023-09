El Conejo reveló que había olor a gas en la casa de Maxi Giudici

“En su casa había olor a gas. Cuando llegué, no había llegado la policía ni el SAME, el portero tampoco me atendía”, comenzó diciendo el cordobés en una nota para LAM (América TV). Y agregó: “Después entramos gracias al portero, pero sí había olor a gas".

En cuanto al estado de Guidici, explicó que "no se mantenía parado, es como si estuviera borracho. Cuando llegaron los médicos, lo revisaron. Estaba como muy dopado”.

El ex Gran Hermano fue internado de urgencia durante la madrugada del viernes. El hombre fue encontrado en su departamento del Centro porteño dormido luego de haberse tomado un blíster de pastillas de Clonazepam de 2 miligramos.

El alerta que detectó la madre de Maxi Guidici para que el Conejo le salvara la vida

Estefi Berardi reveló en Mañanísima (Ciudad Magazine) que fue la madre de Maxi Giudici quien alertó a Alexis ‘el Conejo’ Quiroga para que fuera a ver cómo estaba Maxi Giudici.

“Me dicen que él dio señales y que fue Alexis ‘el Conejo’ quien fue a la casa porque le avisó la mamá de Maxi que algo raro estaba pasando, porque le empezó a pasar todas las contraseñas de las cuentas bancarias”, dijo la panelista.

Y agregó: “Como despidiéndose, entonces la madre se asustó, lo llamó al Cone y él fue al departamento. Fue dos veces, la primera vez le abrió de lo más bien y estaba tomando una copa de vino”.

“Después otra vez lo vuelven a llamar al Cone porque Juliana lo notó raro, él va y ahí ya no le abría la puerta ni lo atendía. Entonces Alexis se asustó y llamó a la policía y al SAME”, detalló Berardi.