Maxi de Gran Hermano publicó un video luego de haber sido internado

Esta mañana, el exparticipante del reality usó su cuenta de Instagram desde el centro de salud para realizar un tremendo descargo, que terminó borrando minutos después: “Todavía sigo acá. Son las 9 de la mañana. Desde la 1:30 estoy. Protocolo va, protocolo viene, estamos esperando un mail para que me puedan liberar. Ya me vieron los médicos”, comentó en el video de unos segundos.

Acto seguido, explicó que estaba con custodia: “Tenemos un guardia acá pendiente, marca personal, no entiendo para qué, como si fuese un delincuente y hubiese hecho algo malo. La verdad que el trato, salvo de las dos chicas que están adentro, el trato del resto asqueroso”.

Claramente indignado por la situación, sentenció: “Yo no entiendo cómo podemos tener este tipo de gente trabajando en un lugar público. Es un asco. Estoy encerrado como si fuese un preso”.

crVW24yYJEKD8E-9.mp4

La separación de Juliana

Juliana Díaz debutó en el Bailando 2023 y Maxi mencionó los celos que le daba ver sus bailes con el bailarín que le asignaron. Luego de varias idas y vueltas, ayer la modelo dio por terminada la relación.

“Hola a todos, sólo quería contar que con Maxi ya no somos pareja. Entre tantas idas y vueltas no pudimos sostener la relación. Es una separación definitiva, no hay retorno por el bien de nuestra salud. Así que pido respeto para que cada uno pueda ser feliz y seguir su camino en paz. Gracias”, manifestó Juliana.