El doloroso momento que atraviesa Silvina Escudero

“Hace mucho tiempo que Silvina desapareció porque dejó de trabajar en 2019. Estaba en el programa de Jey Mammón en donde no tenía que hacer esfuerzo físico porque estaba buscando ser mamá", comenzó a contar el conductor de LAM.

“Me pidió que lo cuente porque no tiene fuerzas para estar en un programa. Silvina estaba embarazada. Ella estaba esperando que se cumplan los tres meses y finalmente cuando llegó a los tres meses me dijo que esperemos un poco más”, continuó.

“En la semana 14 perdió su embarazo, ella después contará los motivos, pero este es el tema que la tenía tan alejada de la tele y de las redes, como contaba hoy en una nota en otro programa... Primero se decidió a buscar un bebé como proyecto familiar con tratamientos, junto a su marido y finalmente llegó y se escondió un tiempo porque no quería que se le vea la pancita. Finalmente el embarazo se interrumpió y ella está muy triste, está muy mal, me decía su marido Federico que fue su apoyo durante todo este tiempo junto a su hermana”, detalló De Brito.

La palabra de Silvina Escudero

Apenas unas horas antes, Escudero había hablado en Intrusos y no había revelado los motivos de su malestar. "Me pasó algo feo. La verdad la comparto con mi círculo íntimo muy personal y privado. Uno necesita guardarse cuando está mal. Transmutando el dolor en energía y salir para adelante. Así como todo en mi vida decidí contar, cosas graves o no, esto decidí guardármelo. No lo podía exteriorizar, no lo pude hacer. Todavía no estoy en condiciones de hacerlo. Espero poder contarlo desde otro lugar, una vez que lo haya trascendido", aseguró la bailarina.

"Estoy acostumbrada a que se hable y a compartir mi vida. El día que lo hable y que lo cuente quiero poder compartirlo desde otro lugar. La vida a veces es dura. A todos nos pasaron cosas duras, momentos muy crueles. Yo creo que lo más valioso es ver cómo nos lo tomamos. Entender por qué y cómo", analizó Escudero.

El conmovedor mensaje de Benjamín Vicuña tras el asesinato de Uma: "No están solos"

La hija de 9 años de un custodio de Patricia Bullrich murió tras recibir un tiro en la nuca durante un intento de robo en la localidad de Villa Centenario, Lomas de Zamora.

La sociedad se conmovió y entristeció por el crimen de Uma, que rápidamente se convirtió en una de las noticias más comentadas. Quien se hizo eco de esta tragedia fue Benjamín Vicuña, el actor chileno que perdió a su hija Blanca cuando tenía solamente 6 años.

En su cuenta de Instagram, el actor publicó una foto de El Principito con un conmovedor mensaje para los padres de Umma. “Perdón, Umma. No tengo palabras, solo mi rezo. Abrazo a tu madre y a tu padre en medio de la tormenta. No están solos”, escribió Vicuña.

El actor escribió un libro para ayudar a las personas que sufren lo mismo que él. "Es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo”, explicó momentos antes de publicarlo.