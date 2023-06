El duro mensaje de Morena a Jorge Rial por el Día del Padre

"Feliz día a mi abogado, que lo amamos, que es papá. Nada más. Mi padre, que en paz descanse, no hay vuelta atrás. A mi tío Luis (por Ventura) saludé también y a mi padrino Guillermo Marín", manifestó Morena en En La tarde del Nueve, el programa de Tomás Dente y Pía Slapka.

Además, la joven de 24 años contó que uno de los causantes de su enojo es que Jorge está ausente en la vida de Francesco, su hijo. "Si vos sentís amor de verdad por mi hijo, hubiera vuelto de Colombia y lo iba a ver", remarcó.

Al finalizar, la joven reveló cuál es el origen del enfrentamiento con el conductor. "La relación está rota desde hace 5 años porque odia que vaya a Córdoba. Tiene que entender que mi ex es cordobés y, además, a mí me gusta Córdoba. Tengo 24 años. Soy mayor y hago lo que quiero. A mí tampoco me gustan sus amistades y no me queda otra", cerró.

¿Romance con su abogado?

More fue noticia este fin de semana además por haber publicado un sugestivo posteo desde su Instagram y disparar los rumores de romance con Alejandro Cipolla, su abogado.

“Amor de mi existencia, vos sabés el amor que te tengo, los de afuera son de palo. El mejor siempre vas a ser vos por la calidad de persona y porque no tenés dos caras. Te amo siempre, mi amor”, escribió la mamá de Francesco en una "story" junto a una foto con el letrado.

Debido a esto, en el programa A la tarde (América TV) le consultaron a la influencer si efectivamente hay romance en puerta entre ella y su abogado. Y aunque no lo confirmó tampoco lo negó.