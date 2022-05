El error de Viviana Canosa sobre la gente que se va del país

En esta oportunidad, la periodista se metió en el tema de los jóvenes que emigran del país para buscar mejores oportunidades para el futuro, pero citó un mensaje que le habían subido a las redes en forma de broma al exjefe de prensa de la Selección Argentina de Básquetbol, Germán Beder.

Este mensaje lo posteó Luquitas Rodríguez, conductor del programa radial Paren la Mano, por Vorterix, e insólitamente Canosa lo utilizó como ejemplo de la cantidad de jóvenes que dejan Argentina.

"Me voy. Me cansé de que no alcance, de que todos los días sea más difícil. La única salida está en Ezeiza. Los invito a hacer lo mismo, emigren sin miedo, hay una vida mejor afuera. Les dejo mi última foto en este país", publicó Rodríguez con una foto de Beder.

De inmediato, los comentarios inundaron la red social del pajarito e incluso basquetbolistas, conocidos de Beder por su paso en la Selección, se subieron a la ola con una cuota de humor.

El mismo Beder siguió el hilo de la broma y le pidió a Canosa que tome medidas contra el autor de la publicación.

Embed twitter-temp"> Qué bueno que sacás el tuit a la luz @vivicanosaok. Desde hace días que este usuario luquitaalgo me difama y me stalkea. Vos que tenés las herramientas y, sobre todo, una producción a la altura de tu trayectoria, podrán comprobarlo. Estoy viviendo en Oslo. Sale ese zoom? https://t.co/HeYiyvTV7B — Germán Beder (@gbeder) May 12, 2022

El editorial completo de Canosa y su equivocación al citar el mensaje de Twitter: