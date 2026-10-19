Polémica comparación de Nicole Neumann sobre el rol materno y paterno: "Sobrevivieron gracias a mí"

La conductora diferenció sobre la importancia entre la madre y el padre, en la crianza de su hijos. “Te alimentaste por el ombligo de tu mamá”.
Nicole Neumann, -mamá de tres hijas mujeres Indiana, Allegra y Sienna y un varón, Cruz- capitalizó su espacio al aire de su programa para abrir debate y expresar todo lo que piensa sobre la diferencia entre el rol materno y el paterno, en la crianza de un hijo. "Yo estuve toda la noche ahí cuando tuvieron fiebre, cantándoles, metiéndonos en la bañera a las cuatro de la mañana...".
“No salgan a matarme. Abramos debate. No es lo mismo la mamá que el papá. Yo a mis hijos los tuve nueve meses en la panza. Comparto células con mis hijos. Mis hijos sobrevivieron porque yo los amamanté, porque yo estuve toda la noche ahí cuando tuvieron fiebre, cantándoles, metiéndonos en la bañera a las cuatro de la mañana, que hay algunos padres que también lo hacen”, planteó Nicole.
"Es algo natural de la madre. La madre es la que te desarrolla el, el sentimiento, pero porque estuviste conectada con esa persona”, aportó, por su parte, Juan Otero, integrante del programa de Neumann en el canal de stream Solo deportes. A lo que Neumann aportó, en voz alta. “Te alimentaste por el ombligo de tu mamá”.
"¿Qué pasa con los hijos adoptivos que toman mamadera? ¿Qué el padre no puede darle la mamadera?”, planteó Geraldine, hermana de Nicole, también integrante del equipo. "Pero no es lo mismo. Ya nacen pobrecitos con una falta que tuvieron en ese primer tiempo. Ya se los dieron de bebés, quizás no... Porque generan ese vínculo con la mamá, pero no comparten células. Si vamos a ir a las excepciones, a la regla, en la vida hay quinientas mil. Pero que yo digo por eso en líneas generales”.
"Yo estoy hablando de algo más profundo que una sociedad y machismo y feminismo. Estoy hablando de algo...”, marcó, al aire, Nicole. "Socialmente está bien que el tipo se vaya tres meses a trabajar y cuando lo hace una mujer está mal visto”.
“Yo creo que estamos hablando de la necesidad biológica de un niño cuando nace. Hay una necesidad biológica del niño de, de la extensión del cuerpo de su madre que lo necesita más que el padre en ese momento. No estamos diciendo que el padre se corre de lugar, sino que la necesidad biológica del niño es estar con la madre y que la, y que la madre le dé la teta", concluyó, por su parte, Otero.
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