Polémica comparación de Nicole Neumann sobre el rol materno y paterno: "Sobrevivieron gracias a mí"

Nicole celebrando el Día de la Madre con sus hijos y sobrinos.

LA POSTURA DE NICOLE SOBRE LOS ROLES EN LA PATERNIDAD

"Yo estoy hablando de algo más profundo que una sociedad y machismo y feminismo. Estoy hablando de algo...”, marcó, al aire, Nicole. "Socialmente está bien que el tipo se vaya tres meses a trabajar y cuando lo hace una mujer está mal visto”.

“Yo creo que estamos hablando de la necesidad biológica de un niño cuando nace. Hay una necesidad biológica del niño de, de la extensión del cuerpo de su madre que lo necesita más que el padre en ese momento. No estamos diciendo que el padre se corre de lugar, sino que la necesidad biológica del niño es estar con la madre y que la, y que la madre le dé la teta", concluyó, por su parte, Otero.