Se los vio a Sabrina Rojas y Pepe Chatruc bailando en un boliche: ¿Se reconciliaron?

La conductora de Pasó en América y el periodista deportivo fueron vistos bailando juntos, a pocas semanas de separarse. ¿Volvió el amor?
En los últimos días, Sabrina Rojas y Pepe Chatruc, separados hace poco tiempo, coincidieron en un boliche porteño. La buena onda reinó entre ellos al punto en que se hicieron fotos juntos y bailaron, al ritmo que imponía la música. Consultado sobre la posibilidad de una vuelta de la pareja, él dejó la "puerta abierta al amor". ¿Qué dijo?
"Me acabo de separar y estoy muy ocupado con trabajo y con mis niños. Con Sabrina somos amigos, es la verdad. Yo estudié Periodismo Deportivo con ella y es fanática de Racing, es amiga, nos reímos mucho", contó Pepe, en una nota para SQP, el programa de Yanina Latorre, en las tardes noches de América.
"Justo coincidimos en un evento y tenemos confianza. Entonces, nos sacamos fotos, nos reímos cada vez que nos encontramos. Juega al pádel en mi cancha. Tenemos una linda relación y somos amigos", desglosó el periodista deportivo, sobre los "puntos de encuentro" que tiene con la conductora de Pasó en América.
"Si, coincidimos en un boliche días atrás. Allí, comimos, nos quedamos tomando algo y después estuvimos bailando juntos. Nos dimos un abrazo. Nos separamos hace muy poquito y no, no nos peleamos", se sinceró Chatruc, sobre cómo es el vínculo que mantienen hoy por hoy con Sabrina.
"Con Sabrina tenemos buena onda", confió Pepe, al referirse a su actualidad con Sabrina. Y, al momento de ser consultado sobre la posibilidad de una reconciliación, el comunicador sorprendió con sus dichos, dejando "la puerta abierta" a una nueva "chance" en el vínculo sentimental con la ex modelo.
"No lo sé si podría haber una reconciliación, no lo sé... Eso no se puede saber, pero sí que tenemos lindo vínculo. No nos peleamos, simplemente nos separamos y en buenos términos. Es una mujer muy linda", definió, Pepe. ¿Habrá otra oportunidad para esta historia de amor? Al parecer, las posibilidad existe.
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