Se los vio a Sabrina Rojas y Pepe Chatruc bailando en un boliche: ¿Se reconciliaron?

¿UNA PUERTA A LA RECONCILIACIÓN?

"Con Sabrina tenemos buena onda", confió Pepe, al referirse a su actualidad con Sabrina. Y, al momento de ser consultado sobre la posibilidad de una reconciliación, el comunicador sorprendió con sus dichos, dejando "la puerta abierta" a una nueva "chance" en el vínculo sentimental con la ex modelo.

"No lo sé si podría haber una reconciliación, no lo sé... Eso no se puede saber, pero sí que tenemos lindo vínculo. No nos peleamos, simplemente nos separamos y en buenos términos. Es una mujer muy linda", definió, Pepe. ¿Habrá otra oportunidad para esta historia de amor? Al parecer, las posibilidad existe.