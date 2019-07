El Hombre y la Luna, siete películas sobre la gran hazaña de la humanidad

El orden de las películas no significa necesariamente que una sea mejor que la otra ni mucho menos, a saber:

El primer hombre en la luna (First Man, 2018)

EL PRIMER HOMBRE EN LA LUNA | Tráiler oficia

La película de Damien Chazelle es un relato en primera persona acerca de la misión para enviar a un hombre a la Luna durante el programa Apolo y, sobre todo, la historia se centra en Neil Armstrong (Ryan Gosling), el astronauta que se convirtió en el primer ser humano en pisarla. Como todas las películas de este director, recibió múltiples nominaciones al Oscar y a otros premios.

Apolo 13 (Apollo 13, 1995)

Apolo 13 (trailer)

Si bien esta misión nunca llegó a alunizar y significó el final de ese programa (y la consagración del número 13 como “yeta”) la recreación de los hechos que hizo el director Ron Howard junto al actor Tom Hanks con una muy buena cosecha de premios al año siguiente. Ambos se interesaron tanto por el tema que un par de años después produjeron la miniserie De la Tierra a la Luna (From the Earth to the Moon , 1998), para la señal HBO.

Moon

Trailer de Moon (2009)

El astronauta Sam Bell (Sam Rockwell -el ganador del Oscar por “Tres Anuncios por un Crimen (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 2017)- tiene un contrato de 3 años para trabajar en la Luna y traer helio-3, el nuevo combustible utilizado en la Tierra. Se encuentra solo en el satélite y su único contacto es GERTY (voz de Kevin Spacey), una computadora inteligente que atiende sus necesidades diarias. Luego de un terrible accidente, a pocos días de volver a La tierra, Sam descubre que GERTY tal vez no es lo que parecía ser y deberá encontrar una forma para volver a La Tierra por sus propios medios. La ópera prima de Duncan Jones (hijo de David Bowie), sorprendió y se convirtió en la mejor película británica independiente de 2009.

Viaje a la Luna (A Trip to the Moon / Le voyage dans la lune, 1902)

A Trip to the Moon (HQ 720p Full) - Viaje a la Luna - Le Voyage dans la lune - Georges Méliès 1902

Lo más increíble de esta película de sólo 14 minutos es que data de 1902. Está rodada en blanco y negro, es muda fue dirigida por Georges Méliès con un guion escrito por él y por su hermano mayor Gastón Méliès. Podría ser considerada como una de las primeras adaptaciones del cine, dado que está basado en dos novelas: De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y Los primeros hombres en la Luna, de H. G. Wells.

La Mujer en la Luna (Frau im Mond, 1929)

La Mujer en la Luna (Frau im Mond, 1929)

Esta película merece ser vista por el sólo hecho de haber sido filmada por Fritz Lang, uno de los mejores cineastas de todos los tiempos, que además hizo sus mejores películas en Alemania, antes del ascenso del régimen nazi. El profesor Georg Manfeldt (Klaus Pohl) es ridiculizado por sus colegas cuando asegura que hay más oro en cualquier montaña de la Luna que en la Tierra. Wolf Helius (Willy Fritsch) retoma la idea e intenta construir un cohete para ir a la Luna con el financiamiento de una empresa que controla el mercado del valioso metal. Ciencia ficción de la seria, en una película de más de dos horas y media de duración.

Viaje a la Luna (Destination Moon, 1950)

Viaje a la Luna (Destination Moon, 1950)

Producida por George Pal (el de La Máquina del Tiempo, un clásico de los Sábados de Súper Acción ¿se acuerda?) y dirigida por Irving Pichel, Viaje a la Luna fue la primera película importante de ciencia ficción de los Estados Unidos, que abordó los peligros inherentes a los viajes espaciales por parte de la humanidad y las posibles dificultades para aterrizar y regresar con seguridad de nuestro único satélite natural.

La premisa de la película es que la industria privada fabrica la primera nave espacial a la Luna, con lo cual el gobierno de los Estados Unidos se ve obligado a comprar o arrendar la tecnología para seguir siendo el poder dominante en el espacio. Una característica destacable es que, al final, a medida que la tripulación se acerca a la Tierra, el tradicional cartel de "The End" (el final) anuncia el comienzo de la Era Espacial venidera con un “This is THE END ... of the Beginning" (Esto es el fin… del comienzo).

Iron Sky (2012)

Iron Sky (2012) trailer subtitulado

Si bien no es una de las películas más afamadas de este listado, la premisa es my interesante: antes de su derrota final, los nazis consiguen enviar una nave a la luna, tripulada por hombres y mujeres arios que establecen allí una colonia en la que trabajan para regresar al planeta a conquistarlo finalmente. Hasta allí llega un astronauta proveniente de los Estados Unidos, que es capturado de inmediato por los habitantes sólo para descubrir, con horror para su ideología, que se trata de un hombre afroamericano.

Producida por New Holland Pictures, Iron Sky fue financiada también por “crowdfunfing”, a través del sitio WreckaMovie. A pesar de su divertida idea, y los buenos efectos especiales, no fue muy bien recibida por las críticas.

Adiós querida Luna (2005)

Trailer de Adiós querida Luna (2005)

Se trata de ciencia ficción filmada en 2003 (aunque se estrenó en 2005) por Fernando Spiner con guión de Sergio Bizzio, Valentín Javier Diment, Alejandra Flechner y Alejandro Urdapilleta.

El título hace referencia a un proyecto que la humanidad logra consumar en 2068 y que consiste en destruir al satélite debido a la fuerza de gravedad que ejerce sobre el planeta y que causa que el mismo esté plagado de tifones, maremotos, sequías e inundaciones.

Sin embargo, la política internacional hace su irrupción y la nave en la que viajan los protagonistas se queda varada en el espacio, y en manos de un extraterrestre que pulula por allí.

2001 Odisea del Espacio (2001 A Space Odyssey, 1968)

Trailer de 2001 Odisea del Espacio (2001 A Space Odyssey, 1968)

Un año antes de que se concrete el viaje del Apolo XI, Stanley Kubrick se animó a reproducir los efectos de la gravedad, e incluso filmó escenas sobre una superficie lunar que todavía no se había alcanzado. Años después, y con la inocencia destruida a ladrillazos por las teorías de la conspiración, el realismo impreso por Kubrick en el film, fue uno de los orígenes de la teoría que indica que los Estados Unidos nunca llegaron a la luna y que se trató todo de una (muy buena) puesta en escena para ganarle la carrera espacial a los soviéticos, que ya habían llegado al infinito y más allá con Yuri Gagarin.

2001: Space Odyssey Best Scenes - The Monolith At The Moon

Superman II (1980)

Superman II: Zod en la luna

En esta secuela dirigida por Richard Donner pero atribuida a Richard Lester, los seres humanos se encuentran realizando tareas en la Luna. Allí llegan un trío de kriptonianos liderados por el General Zod, que gracias a la radiación solar no sufren las inclemencias de la falta de atmósfera y se deshacen de los humanos con una facilidad envidiable. ¡Con lo que costó llegar hasta ahí!

