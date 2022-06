El Hotel de los Famosos: El Turco García fue eliminado

En la previa del duelo, el exfutbolista mantuvo fuertes cruces con Martín Salwe y el Chanchi Estévez, con quien luego se abrazó y rompió en llanto antes de retirarse.

"Me llevo el mejor recuerdo del hotel, voy a prender el teléfono después de 18 días. La estadía no fue muy buena, me fui acomodando y adaptando. Conocí a los chicos y me fui familiarizando. Me voy sin ninguna lesión y eso es importante", expresó El Turco.

El exfutbolista estuvo dos semanas en el reality en su reingreso por el Repechaje junto a Militta Bora y Mónica Farro.

En cuanto al rating del Prime Time del lunes, el concurso musical La Voz Argentina, por Telefé, fue lo más elegido por los televidentes, con un promedio de 17.2 puntos y con picos de más de 18 puntos.

En su gala de eliminación, El Hotel de los Famosos tuvo 11 puntos en general contra los 11.4 de la ficción El Primero de Nosotros.

Además, hubo una baja en Los Ocho Escalones del Millón, con promedios de 9 puntos y perdiendo con la novela Fugitiva, de Telefé (12.6).

La buena jornada de Telefé también se reflejó en el noticiero, ya que Telefé Noticias contó con 11 puntos frente a los 7.7 de Telenoche.

Entre los magazines, Bendita, de Canal 9, tuvo un promedio de 5.1 puntos y LAM, en América, llegó a 3.5.