El Hotel de los Famosos: Emily perdió el desafío y fue eliminada

Ambas participantes recibieron en la previa el apoyo de sus parejas dentro del reality: Alex Caniggia en el caso de Melody y Martín Salwe con Emily.

"Se sintió muy bien competir con Emily porque sentí que íbamos muy parejas, que las dos teníamos un potencial así que lo disfruté mucho", dijo Melody luego de la prueba.

Y agregó, dedicándole el triunfo a Alex Caniggia: "Me quedo. Me quedo con mi amor y me quedo para el premio".

Por su parte, Emily comentó: "Una de las razones por las que no me quiero ir es por el señor Tincho (Salwe), y acá, en pocos días, pude descubrir en él su ser interior".

De esta manera, se redujo aún más la cantidad de participantes dentro de El Hotel de los Famosos, que entró en su etapa definitoria.

El programa más visto en la noche del lunes fue el concurso musical La Voz Argentina, por la pantalla de Telefé, que registró su pico de la temporada, con 20.8 puntos, dentro del Prime Time.

Sus competidores por El Trece terminaron claramente muy atrás: Los Ocho Escalones del Millón hizo un promedio de 10.5 puntos y El Hotel de los Famosos terminó con 11.9 puntos.

Además, la ficción El Primero de Nosotros, que terminará mañana, registró en Telefé 11.2 puntos y la novela extranjera Fugitiva redondeó 11.6.

El noticiero más elegido fue una vez más Telefé Noticias, con 10.7, contra los 7.1 de Telenoche.

Entre los magazines, Bendita, por Canal 9, hizo 5.2 puntos y le ganó a LAM, por América, que tuvo 3.3.