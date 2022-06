El Hotel de los Famosos: Lissa reemplazó a Mónica Farro

"Como todos saben, Mónica estuvo en el hospital, le hicieron placas y después de una junta médica se resolvió que tendrá una recuperación de 21 días. Entonces lo que quiero comunicar es que teniendo en cuenta ese tiempo de recuperación, lamentablemente Mónica tenes que abandonar el hotel", le dijo el Chino Leunis a la vedette, que luego fue despedida por sus compañeros.

"Me voy con la sensación de que dejé todo. Somos como soldados de la vida, Dios nunca te va a mandar algo que no puedas superar. Me voy satisfecha", expresó Mónica.

Luego, fue el turno de comunicar el reemplazo de Farro y el Chino Leunis anunció el regreso de Lissa Vera, quien había competido con Mónica en el Repechaje para reingresar.

En la emisión también se dio la votación del Todos Contra Todos para determinar al segundo duelista de la H y salió Locho Loccisano, quien competirá con Militta Bora para determinar al próximo participante eliminado del reality.

RATINGS

En este programa que resultó clave para la continuidad del reality, El Hotel de los Famosos tuvo un rating de 12 puntos, superando a su rival de los viernes, la novela extranjera Fugitiva (Telefé), que se quedó con 9.3 puntos.

Además, LPA, por América, tuvo picos de 2.9 puntos, y Los Ocho Escalones, por El Trece, llegó a 12.6 puntos.

Entre los noticieros nocturnos, Telefé Noticias se llevó la franja con 9.7 puntos, frente a Telenoche (8.3), LAM, de América (3.3) y Bendita, de Canal 9 (5.6).