Gran Hermano 2023: y un día Romina volvió a la casa

Pocos minutos después, los participantes del reality se dieron cuenta de la situación y al revisar el equipaje se dieron cuenta que la misma tenía un nombre, luego de unos segundos de espera, Romina Uhrig -participante de la edición anterior- atravesó el umbral y todos fueron a abrazarla.

Con el ingreso de "la mamá" de la edición 2022, los "hermanitos" quedaron totalmente alborotados por la emoción que se notyaba por el bombardeo de comentarios que recibía la recién llegada. A cada paso que daba en la casa a Uhrig comenzaron a brotarle un montón de recuerdos hasta que en un momento corrió a abrazar a la cocina y le dijo “Te extrañé”.

Con las emociones un poco más calmadas, Romina Uhrig juntó a todos los participantes de la casa y empezó a compartirle sus experiencia en el juego y dos de los puntos más destacados fueron la organización de la comida y la limpieza de la casa “El tema es organizarse y tomarla como que esta es su casa”. Ante la consulta de Agostina “¿Pero te dejaban 30 vasos para lavar?”, la exparticipante le explicó “Yo lavaba todo pero los chicos me ayudaban, todos nos organizabamos, eran muy compañeros los chicos, me ayudaban un montón".

Luego de los consejos para la buena convivencia en la radio, Romina Uhrig detalló cómo será su estadía en la casa “Yo no me voy a quedar, yo en dos días me voy. Vine para que ustedes tengan la mejor convivencia. No es fácil estar acá adentro. Si hay desorden me pongo de mal humor, si no hay comida lo mismo. Esto es ponerse de acuerdo. Me gustaría que sirva mi visita”.

Además de compartir tips de organización y limpieza, Romina Uhrig habló de la experiencia de estar en el reality y se emocionó, al punto de quebrarse la voz cuando les contó “Es hermoso esto, vos decís el premio divino, todo hermoso, pero valoren la gente. A mi me pasaba que yo quería ir a placa, pero porque yo quería ver si la gente me bancaba, me apoya. Tal vez yo venía llorando y quería ir a placa. Cada vez que salía de la placa era recargarme las energías y seguir para adelante. Era lo mejor que me podía pasar, y que la gente me diga cosas lindas”.

Luego de la larga charla con los participantes de "Gran Hermano 2023", la visitante fue llamada al confesionario y se reencontró con la voz del Big Brother, que la acompañó durante toda su estancia en la casa “Estoy feliz, gracias por permitirme entrar de vuelta a la casa, es revivir todo de vuelta, amo esta casa. Fui muy feliz acá pero me di cuenta el día que me fui. Aprendí un montón de cosas” comenzó Romina.

Durante la conversación intima en el confesionario, Big Brother le pidió que diera su opinión del estado de su hogar. “La casa está bastante cochina, los toallones todos colgados…Limpiaría, ordenaría, empezaría por los cuartos, el baño, en una noche se puede limpiar. Con todos ahora, en una noche la podemos hacer. Lo que más extrañaba era la cocina, la cocina fue mi estrategia mental, a mi me ayudó mucho para esto (se señala la cabeza)”, se sinceró la exparticipante.

