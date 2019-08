El músico adelantó detalles sobre su próximo disco, e incluso no se privó de alabar el trabajo de Gustavo Cerati, pero lo que llamó la atención de la entrevista que le brindó al ciclo Big Bang de El Destape Radio fueron sus explosivas declaraciones de índole político.

El ex vocalista de los Redonditos de Ricota criticó con furia al gobierno que encabeza Mauricio Macri y remarcó que a Cristina Kirchner "si todavía no la embocaron es que está muy difícil encontrarle algo", en referencia a las causas penales en las que está procesada.

Asimismo, Solari fue muy crítico las políticas económicas y sociales de la actual gestión al remarcar que "están haciendo lo que quieren" y eso a él lo "pone inquieto". "Sabés que no tengo un motor político. No me gusta ese nivel de mirada de la sociedad, pero cuando veo que se están muriendo los pendejos, no hay tu tía. De alguna manera esta gente se tiene que ir, sino me tengo que ir yo. No hay vuelta de hoja. Yo no voy a soportar otra vez... no soy ni la rata kirchnerista ni la grieta, ni nada", le dijo al periodista Marcelo Figueras.

"Estamos gobernados por el FMI, no por este gobierno", precisó el "Indio" y enseguida añadió: "El 2001 no está tan lejos. Alguien que me diga que no sabe a quién votar... ¿Cómo no sabés a quién votar? Están recagando el país".

Solari, quien fue una de las personalidades que firmó una carta en apoyo al precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, indicó que vio "una sociedad que vivía mejor" y se refirió a la ex mandataria.

"No tuve la suerte de ver presidentes respetables que puedan hablar a los foros internacionales sin leer y decir cosas que son la posta. Después apareció lo de los choreos y qué se yo. Creo que si todavía no la embocaron es que está muy difícil encontrarte algo", consideró.

"Cuando vos no aparecés en los Panamá Papers y aparece el Presidente decís: '¿Cómo es la cosa? Es raro. No me puedo ubicar. Me encantaría fusionarme emocionalmente con la sociedad pero no puedo porque la sociedad lo puso a este hombre ahí. Y todavía hay que esperar a las elecciones para ver cómo se dan, no solo por sospecha de fraude sino para ver cómo la gente vota", agregó.

Asimismo, prosiguió: "Políticamente no he vivido mejor que en el gobierno de Cristina. No estamos gobernados por este gobierno en este momento; estamos gobernados por el FMI. No creo en la praxis política. Todos los políticos están defendiendo la inclusión de los jóvenes en la política, pero a mí la manera no me convence. Creo que habría que invertir más en cultura que en las Taser".

Por otra parte, Solari se refirió a su futuro musical en relación a la enfermedad que lo afecta (padece Mal de Parkinson) y señaló que "es muy difícil" que vuelva a hacer un show después de la tragedia ocurrida el 11 de marzo de 2017, cuando una multitud desbordó el predio en Olavarría donde estaba brindando un recital, provocando la muerte de dos fans.

"Yo también quiero seguir trabajando de alguna manera. El show directo va a ser muy difícil que lo vuelva a hacer, quizás por el simple hecho de la cantidad de gente que vaya. Cinco tipos que te tiran un par de cascotes y se pisotean todos y se matan. Es una dimensión que es muy difícil porque uno en realidad hace canciones y no sabe por qué sucedió todo este fenómeno", afirmó.

Y enseguida detalló: "Entonces lo que voy a hacer es patear el tablero, tal vez los más jóvenes se anotarán y los más viejos quizá se quejarán porque quisieran que haga todo rock and roll".