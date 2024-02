El jazz vuelve a lo grande a la Avenida Corrientes

Bajo la consigna "¡el Show de Jazz de Buenos Aires!" este espectáculo musical -que se presenta todos los martes de febrero en el Teatro El Nacional- cumple holgadamente con las expectativas que genera y hace que, durante noventa minutos, uno pueda vivir una experiencia cargada de placer.

image.png

La consigna de este show es simple y clara, recrear el espíritu de las big bang de jazz, con un show que se nutre de los clásicos que interpretaron artistas como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Count Basie y Louis Armstrong.

_DSC1071.jpg Con sus 20 años, Iván Papetti encabeza "It happen to be". El joven de San Antonio de Padua, llego a las finales de "La Voz Argentina" de 2022

Para lograr el objetivo, la solida CR Big Band se apoya en las voces de Iván Papetti -finalista de La Voz Argentina 2022- Steffania Uttaro y Mumi Pearson, que cumplen sobradamente la misión de interpretar los clásicos del jazz y la presencia de Vicente Manzoni, Federica Wankiewicz y Lara Attia, tres bailarines que aportan mucho mas que danza a este show.

image.png

La actriz Enriqueta Chouhy es la anfitriona (host) ideal de "It happen to be", que con su humor y simpatía logra establecer el vinculo con el público que celebra sus apariciones en escena.

Un destacado para el experimentado Damián Carrasco, baterista de la CR Big Band, que desde el fondo -pero bien el el centro-, le otorga el ritmo que la banda necesita y deja con ganas de más en cada uno de sus solos.

CR show-23.jpg

CR Big Band se formó a comienzos del año 2018 con los más selecto de la escena del Jazz argentino, y se mantiene fiel al sonido y al estilo de las grandes Orquestas de Swing.

En resumen, un espectáculo hecho en argentina, con nivel internacional, que durante cuatro funciones engalana la nutrida oferta cartelera porteña, que siempre brilla aun, a pesar de las crisis.

"It happen to be" - New York Jazz en Buenos Aires - Martes 6, 13, 20 y 27 de febrero – Teatro el Nacional - 20:30hs.

Ficha técnica:

CANTANTES: Iván Papetti, Steffania Uttaro y Mumi Pearson

MÚSICOS: CR Big Band

BAILARINES: Vicente Manzoni, Federica Wankiewicz y Lara Attia

HOST: Enriqueta Chouhy

LIBRO: Joel Villagra

DIRECCIÓN: Juan Zoarraquin

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA: Joel Villagra y Florencia Battista

DIRECCIÓN MUSICAL: Damián Carrasco

DISEÑO VESTUARIO: Javier Ponzio

DISEÑO ESCENOGRAFÍA: Tato Fernández

REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA: Lumah realizaciones

DISEÑO ILUMINACIÓN: Leandro Fretes

DISEÑO DE SONIDO: Mariano del Rosso

PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Florencia Battista y Joel Villagra

COREOGRAFÍA: Luján Arizcuren

PRODUCCIÓN TÉCNICA: María José Romero

PRODUCCIÓN GENERAL: Colegas Producciones