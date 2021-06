El llanto de Claudia Fontán le dio pico de rating a Masterchef

La participante, que es una de las más firmes candidatas a ganar el certamen, había sido descubierta el martes por las cámaras recogiendo una preparación del piso y usándola en su plato. Si bien sus propios compañeros y el jurado se lo advirtieron, la Gunda negó haberlo hecho en todas las ocasiones.

Claudia-Fontan-01.jpg Claudia Fontán no pudo evitar llorar en el inicio del programa y pidió ser sancionada.

Ni bien Santiago del Moro abrió el programa, Fontán levantó la mano y entre lágrimas pidió la palabra para hacer su descargo. "Es inadmisible que haya usado algo del piso, no lo podía creer cuando lo ví pero lo que más me mortifica es haber tenido la oportunidad de reconocerlo y no sé porqué dije que no lo había puesto", le manifestó al jurado que la miraba en silencio.

"Me gustaría volver a ganarme la confianza de ustedes, que para mí es muy importante, y por respeto a ustedes, a mis compañeros, a Santi y al público, les pido ir directamente a la gala de eliminación", les propuso a modo de autosancionarse.

Sin embargo, el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis optó por remarcar la gravedad de su falta, reconocer la valentía de su pedido de disculpas, y seguir adelante con otra jornada con doble preparación.

Fue así que en el primero se impuso Gastón Dalmau y se llevó su medalla, mientras que en el segundo fue la propia Fontán la que mereció la mejor devolución, por sobre el plato de María O´Donnell; no obstante la sanción consistió en negarle la posibilidad de medalla de ahora en adelante, por lo que la presea fue a parar al delantal de la periodista.

Toda esta polémica concentró la atención de los televidentes que durante la noche y la madrugada conviriteron en tendencia al reality, reclamando una sanción más firme o solidarizándose con la actriz y conductora.