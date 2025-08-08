El llanto de Nancy Pazos luego de que su ex, Diego Santilli, votó en contra del Garrahan

En el marco de este paso judicial es que Nancy Pazos rompió en llanto al aire de Radio 10. Fue tras conocerse que su ex, Diego Santilli -miembro de la Cámara de Diputados de la Nación- y padre de sus hijos, votó en contra de los derechos del centro de salud y sus trabajadores, luego de que años atrás en ese mismo lugar le salvaron la vida a Nicanor, el menor de sus herederos.

“Yo tuve un hijo que estuvo muy enfermo. Nicanor estuvo a los tres años luchando por su vida. Todo esto me da mucho dolor”, confió la comunicadora. "Me da mucho dolor porque, en ese momento, fueron especialistas del Garrahan, especialistas del Malbram, todos, todos", destacó la periodista, mientras intentaba secarse las lágrimas con una de sus manos.

“No puedo creer que haya personas con tanta falta de memoria”, lanzó al aire y sin filtros, Pazos, molesta por el gesto político del papá de su hijo. La conductora hizo hincapié en que su ex pareja y padre de sus hijos no recordó la importancia que tuvo la entidad pública para salvar la vida del por entonces nene, que empezaba.

QUÉ LE PASÓ AL HIJO DE NANCY

“Nicanor tenía tres años, casi se muere. Es el que corre, ahora. Yo le digo que siempre está coqueteando con la muerte. Terrible... En ese momento, yo estaba trabajando. Fue el último año que hice radio. Nicanor tuvo Síndrome urémico hemolítico. Es una enfermedad terrible para los padres porque te culpabiliza también. Porque los chicos se contaminan con algo que comieron, y él era un nene de 3 años", recordó Nancy, pocos meses atrás.

"Lo de Nicky no fue por una hamburguesa. Yo siempre lo cuidaba con la comida. Se dio por otras cosas... Por ejemplo, la materia fecal de las vacas puede estar en una frutilla, que no se lavó bien. A las frutillas en las quintas se las abona con materia fecal de los animales. Entonces, el Síndrome urémico hemolítico se transmite de muchas maneras", explicó la periodista.

"Estuvo un mes y medio internado en terapia intensiva. Se moría. Después se salvó y me cambió la vida. Ahí dejé todo. Dejé la profesión. Yo ya tenía 37 años. Desde ahí hasta los 44 años estuve fuera de los medios", compartió Pazos, sobre lo mucho que significó para ella ese mal momento vivido con el pequeño.