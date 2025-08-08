Pity Álvarez vuelve a los escenarios: fecha y lugar

El cantante, de 53 años, abrió una cuenta de Instagram en la que anunció que vuelve a los escenarios, aunque se desconoce si será con las bandas Intoxicados, Viejas Locas o como solista.

"Quiero decirles que por primera vez tenemos nuestro canal de Instagram, por acá vamos a dar todas las noticias oficiales. Segundo, quiero agradecerles a todos los que tienen páginas de nosotros (por Intoxicados y Viejas Locas) y tengo dos noticias muy lindas para dar", expresó el artista.

Luego de lanzar la noticia que tuvo amplia repercusión en el ambiente de la música, aclaró que el disco ya está terminado y será lanzado en todas las plataformas antes del recital en Vélez.

Pity se presentará en Vélez el viernes 5 de diciembre y las entradas todavía no salieron a la venta. Se espera que en los próximos días se den a conocer más novedades en torno a esta información importante para el público.

Acusado de homicidio y sin juicio

En 2018, Pity Álvarez fue detenido por el presunto homicidio de su vecino, Cristian Díaz. Aunque confesó el crimen, no fue juzgado y, desde 2022, estuvo en prisión domiciliaria y con atención médica debido a problemas de salud mental. La justicia consideró que no estaba en condiciones psíquicas para afrontar un juicio oral. Por eso, lo liberó de la restricción de su libertad ambulatoria en 2023, aunque está obligado a continuar con tratamiento psiquiátrico.