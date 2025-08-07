Julieta Prandi, sobre el acto fallido de su ex en el juicio: "Le ganó el inconsciente"

En un cuarto intermedio de la audiencia, la modelo habló con los medios acompañada por su abogado Javier Baños, del equipo de Fernando Burlando. “Yo tengo varios micrófonos a mi disposición para contarlo, pero no las otras víctimas. Le agradezco a la prensa, a la gente que se acercó aunque no trabaja en el medio”, afirmó Julieta.

Mientras que recordó el difícil inicio de su nueva vida junto a sus hijos y el comienzo de su relación con Emanuel Ortega, en 2020. “Emanuel llega a mi vida en 2020 y vivía en un departamento de 2x2 con mis hijos, sufriendo una atrocidad tras otra con la Justicia, mis hijos, la violencia que viví y las consecuencias que trajo”, aseguró.

“No tengo ninguna intención de cruzármelo (a su ex) o escuchar su voz. No hay una condena que equivalga a los años que me robó y a la vida que me tuve que replantear”, continuó.

Embed - Julieta Prandi anticipo la declaracion de su pareja Emanuel Ortega en el juicio contra Contardi

Mientras que Baños se refirió a la gravedad de la acusación que hizo el acusado sobre que su clienta solo quería dinero: “Es una desviación del punto fundamental y central que es el abuso sexual con acceso carnal, que tiene una pena que va de ocho a 50 años de prisión. Intenta desviar, antes intentó poner palos en la rueda y evitar la realización del juicio porque sabe el resultado”.

Baños apunto luego: “Lo aconsejaron muy mal. Todas las pruebas, evidencias, testigos y pericias dicen absolutamente todo lo contrario. En 30 años, nunca vi un expediente de abuso sexual con tanta evidencia”.

Prandi confesó cómo el proceso de sanación sigue siendo una lucha diaria: “Creo que voy a estar mejor, los recuerdos y las cicatrices quedan, pero hoy por hoy estoy entera. No soy la Julieta que no podía pensar, decidir o cómo pedir ayuda en aquel 2019. Mi psicóloga es clave en mi vida. No hay una semana en que falte a una sesión, puedo ausentarme en cualquier lado pero no ahí. Ella me recuerda cómo estaba el año pasado, las cosas que me salieron bien o pude lograr y, es verdad, estoy mejor”.

También recordó la frase de su exmarido durante la instrucción quedó grabada en su memoria: “Y él terminó de condenarse al decir: ‘Nunca abusé de ella sin su consentimiento’. No tengo nada para decir, lo tomé como justicia divina porque lo traicionó su inconsciente y lo celebro”.

“Uno habla cuando puede, yo tenía dos criaturas y decidí hablar incluso mucho después por la vergüenza que me provocaba. No lo hubiese hecho si no sintiera que fuese necesario para proteger a mis hijos. No te salva ser Julieta Prandi, ¡mirá lo que tardé en llegar a un juicio! Y si no tenés los recursos para pagar un abogado, ¿qué le queda? Hay muchas cosas que tienen que cambiar”, cerró.

image Julieta Prandi, quebrada en el ingreso a Tribunales.

“Yo soy inocente y el tiempo lo demostrará”, dijo el exmarido de Julieta Prandi

Claudio Contardi aseguró que es “inocente” y que “el tiempo lo demostrará”, tras declarar en el Tribunales de Campana, tras ser denunciado por abuso sexual agravado y violencia contra la actriz. “Yo soy inocente y el tiempo lo demostrará”, señaló Contardi en declaraciones televisivas, a la vez que indicó que, en el medio de toda la situación, hicieron “notas divinas junto a mi familia”.

Luego, fue consultado sobre sus pasos hacia la Justicia y allí recalcó: “Yo soy inocente y el tiempo lo demostrará”. Aunque, detalló que “según Julieta fue un buen padre” y que por esa razón no entiende por qué lo denunció.