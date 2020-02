El Negro González Oro fustigó en redes a su ex pareja

De esa manera, publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que se lo puede ver enojado y con su rostro serio, la cual acompañó con un extenso mensaje en el que cuestionó duramente a su ¿ex pareja?. "A quien corresponda: este soy yo. Hay dos cosas que no se pueden hacer si estás conmigo. A) Asustarte y salir corriendo porque los medios hablen de nosotros, huir por una foto en las páginas de espectáculos o por un informe en la tele. Cuando te acercaste a mi o me buscaste sabías quien era. Sino tal vez no lo hubieses hecho. B) Usarme para llegar a lugares a los que jamás hubieses llegado porque no tenés talento alguno", manifestó.

Es así que agregó: "querer ser famoso se te va a notar y obvio que el primero en darse cuenta voy a ser yo, estas dos cosas me lastiman" y advirtió que no va "a cambiar nada para ser amado, que se ponga el sayo a quien le quede bien".

Algunas semanas atrás, González Oro había asegurado que Guitart no era " un mocoso, tiene 41 años" y había resaltado que "no mentía", algo que el conductor radial consideró que era "fundamental".