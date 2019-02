El pedido de la ex de la Mole: “No nos mortifiquen más”

En diálogo con el periodista de Nosotros a mañana (El Trece, a las 9) Tomas Dente, Marta Galiano dijo: ‘Estoy escuchando un montón de barbaridades del tema y lo único que quiero decir es que hablan y no tienen ni idea’. Pero no fueron sus únicas palabras. La mujer de la Mole también aseguró que ‘por el momento’ ni ella ni su marido iban a hablar al respecto ‘porque eso se arregla entre nosotros dos’.

En tanto, aseguró que ella no mandó “a los medios todo lo que sabe” porque eso es ‘judicial’. ‘No nos mortifiquen más. Tenemos hijos. Ya está. Se los pido por favor: no hablen más. Esperen que el tema ya está en la Justicia’, agregó. Y hacia el final de su descargo completó: ‘No inventen cosas que no hay, por eso yo fui a la Justicia. Yo estoy muy bien y Fabio también. Nosotros nos vamos a sentar algún día y vamos a aclarar todo lo que pasa pero ya no hablen más y dejen a mi familia en paz”.

Pero no solo la mujer de la Mole, decidió salir a hablar en los medios, quien también dijo lo suyo fue Marina Moli, una de las hijas de la pareja, que además pidió que se termine esta “cacería”; aunque sí reconoció que hay una interna familiar que complica las relaciones. “Han dicho un montón de cosas que no son ciertas y no queremos esto. Entiendo el trabajo de los medios y le pido a Dios que les de millones de noticias para hablar pero nosotros no queremos ventilar nada, no nos interesa. El mediático siempre fue papá’, disparó Marina Moli. Y luego de reconocer una ‘interna familiar’ continuó: ‘Se hablan cosas de mi papá que no son ciertas y nos duelen. Esto llega hasta las redes sociales, donde me han llegado a decir “¿por qué no defendés a tu mamá? Te vamos a moler a golpes”.

En el final de la entrevista, la hija del cordobés aseguró que el problema entre sus padres ‘no es tan dramático’ como se está diciendo y que su madre está contenida y jamás está sola. ‘Este es un tema de mis papás que tienen que resolver ellos. Ni mis hermanos ni yo vamos a confirmar ni a negar nada”, aseguró. Un escándalo que sigue y que ya está en manos de la Justicia que deberá resolver.