En una nota con el portal Ciudad, la panelista de Los Ángeles de la Mañana confirmó que se despedirá del ciclo y se irá de vacaciones a la India, entre otros destinos: "Festejo (su cumpleaños) ancestralmente de vacaciones. Se dijo que iba a ir a la India y es uno de los destinos que tendré acompañando a mi hijo durante una semana, porque -como mucha gente- yo medito. Eso es todo", señaló la rubia, que además pasará por Punta del Este y se irá a esquiar a Aspen, Estados Unidos " Entre otras cosas, porque mantengo un toque de misterio".

Sobre su 2020 no quiso confirmar si volverá a LAM porque "Tengo muchas propuestas", dijo misteriosa.

ADEMÁS:

Puesta a evaluar este año en el ciclo de De Brito contó que "este año fue excelente. LAM me dio la oportunidad de mostrar mi eficiencia en este trabajo que amo, el Martín Fierro de moda a la panelista más elegante, valorizó mi performance. El rating creció increíblemente desde mi llegada al programa, le extendieron el horario y lo cambiaron en la grilla, lo cual es un premio más a mi esfuerzo y al del equipo en general. Este año fue excelente y tengo todos mis objetivos cumplidos".

Respecto de su relación con el conductor del espacio televisivo que dejará, señaló que "Ángel es inteligente, un compañero que supo sacar el mejor provecho de mi participación y me encanta cómo trabaja". Pero fue tajante al no considerarse "una angelita", como se suele denominar a las panelistas del envío: "Siempre dije que no soy Angelita sino Graciela Alfano, figura invitada. Eso me permitió enfocar mi trabajo hacia mi opinión como tal, hacer el show y ser titular en los sitios de noticias, como ya habrán visto. Es en lo que me destaco mientras mis compañeras se dedican a la información con eficiencia. Cuando llegué a LAM alguien dijo que fue ‘el regreso del año’, y yo lo sentí así".

Sin embargo, volvió a negar que regrese al ciclo "porque ahora no pienso en 2020".