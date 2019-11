"No me quiero reir, pero creo que no tiene nada que ver con nada. Con Karina no nos peleamos, es más después de esto hablamos con ella y está todo bien. No tengo que aclararle nada a nadie. Lo de las internas quiero decir que con Karina me llevo bárbaro", aclaró en un confuso video.

"Yo no creo que las cosas sean para tanto. No vamos a estar peleando por una cosa así. Nosotros y hablo por todo el staff y la gente que me representa, se le avisó temprano a su staff. Que a ella no se lo hayan hecho saber temprano, ya es un tema que escapa de mí", señaló la llamada "Reina" de la movida tropical".

Por último ratificó que "Yo le avisé temprano, a la mañana lo llamé a su mánager para ver si la podía llamar y a la tarde mi hijo le avisó. No sé lo que pasó y todos esos comentarios... están haciendo un mundo de nada", agregó en diálogo con Primicias Ya.

Ayer Karina "La Princesita" se presentó en Showmatch y en la previa, la cantante se mostró feliz por el show que realizó en el Gran Rex para festejar sus 15 años de carrera, aunque De Brito haya puesto el dedo en la llaga sobre el plantón de su colega. Logró apenas 14 puntos pero no se mostró enojada por las devoluciones.