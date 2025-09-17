El porrazo que se pegó Cathy Fulop en el show de Erreway

El accidente teatral se generó mientras la esposa de Ova Sabatini participaba en una escena junto a Camila Bordonaba- en su regreso a los escenarios, después de muchos años alejada del mundo del espectáculo-, quien interpreta a su hija en la obra producida por Cris Morena, varios años atrás.

“Buenas noches Movistar Arena, por ahí estaba Colucci. ¿Dónde está? Colucci, cara de piedra”, se la escucha decir a Cathy, en los primeros segundos de su aparición, mientras bajaba por una escalera. Y mientras transitaba por el espacio montado especialmente para el show, la venezolana continúa con una suerte de "diálogo" con su Camila, quien en la ficción cumplía el rol de su hija.

Y, un mal paso, hizo que Fulop se enganche sus tacones con una parte de la puesta en escena y que termine abajo del escenario, con una caída semi montada. Desde el piso, la carismática artista intentó restarle dramatismo a la situación. E, incluso, declaró, a través del micrófono que conservó en su mano: “¡Por suerte estoy viva!”.

¿PARA EL RECUERDO O PARA EL OLVIDO?

Cathy compartió en sus redes sociales el fragmento de su llamativa caída del escenario. Y le dedicó unas palabras a sus seguidores, que se alarmaron por lo sucedido. "Noche inolvidable con mi ciela bella y @errewaytour2025 gracias por los mensajes", publicó la mamá de Oriana y de Tiziana, en la vida real.

Cathy Fulop, nota La caída de Cathy en pleno show de Erreway.

"Estoy bien, mañana a les cuento! Jiji Te amo Camila", aclaró Fulop, dedicándole unas especiales palabras a Bordonaba. Lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, para llevar tranquilidad a los fanáticos de la banda y a todos los que guardan con cariño su rol en la recordada novela juvenil.

El porrazo de Cathy Fulop en el Movistar

Tras el golpe, Catherine Fulop emitiò un video para su "gente bella" en el que contò risueñamente que se encontraba bien, sin ninguna herida y que quería, de ese modo, llevar tranquilidad a todos.