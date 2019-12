El preciado rating: así será la nueva programación de América en 2020

Como primer paso, el próximo 20 de diciembre se despedirá de la conducción del noticiero central de América, a las 19, Guillermo Andino para luego ponerse al frente del reemplazo de otro magazine que reemplazará a Involucrados, de 11 a 13 horas, que dejará de salir al aire.

El conductor de este ciclo envío, Mariano Iúdica, seguirá con Polémica en el Bar (y el sketch de La Peluquería de Don Mateo) y estudia un programa para el fin de semana con la producción de Kuarzo, productora en la que ocupa un cargo estratégico.

ADEMÁS:

Por lo que se sabe es que el año próximo, América no contaría en la señal de aire con los noticieros tradicionales. Los responsables de la señal piensan en una serie de enroques de horarios. Intratables seguirá con la conducción de Fabián Doman pero en la franja de las 19 horas.

A las 20.30 llegaría Polémica en el Bar y a las 22 Alejandro Fantino dejaría el periodismo político (en el que tampoco se lo ve muy cómodo desde hace años) con un nuevo giro de contenidos en un late night show. A las 23 seguirá Animales Sueltos pero con la conducción de Luis Novaresio, que dejaría su espacio en el ciclo LNE de A24 a la medianoche.

Esta versión fue casi confirmada por el mismo Novaresio en una visita a Animales Sueltos y en una suerte de intercambio con la única mujer panelista, Romina Manguel (que acaba de renunciar a su programa de radio en el dial de AM Nacional tras el cambio de gestión). "¿Qué vas a hacer el año que viene?", consultó Novaresio a la periodista, que sin pelos en la lengua replicó: "Lo que yo haga está muy sujeto a un conductor indeciso. No sé, está muy vivo. Me tengo que organizar y no estaría pudiendo".

Entre risas, Novaresio preguntó: "¿Vos querés trabajar conmigo?".

"Siempre", aseguró ella. Y Novaresio adelantó: "Capaz trabajemos juntos". ¿Se dará?