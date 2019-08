La "Diva de los Almuerzos" condujo un programa a flor de piel. "Si no vengo me va a hacer daño, pensé. Los necesito", les dijo a los televidentes.

Una emocionante emisión protagonizó anoche Mirtha Legrand, en el regresó a la televisión luego del fallecimiento de su hermano José Martínez Suárez que determinó que no hiciera sus dos programas -sábado a la noche y domingo a la mañana- de El Trece. La emoción fue para el espectador y también para la artista, que condujo un programa con los sentimientos a flor de piel. Dijo que volvió porque le haría peor quedarse en su casa. "Si no vengo me va a hacer daño, pensé. Los necesito, acompáñenme", les dijo compungida a los televidentes.